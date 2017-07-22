По слухам, в скором будущем Apple собирается объявить о выпуске трекеров AirTags Bluetooth. Они будут поставляться для различных аксессуаров, предоставляя возможность прикреплять их к предметам. Но как они будут выглядеть на самом деле, до сих пор неизвестно.
Впервые о беспроводных брелках-маячках Apple, предназначенных для поиска потерянных вещей, заговорили на презентации iOS 13 в 2019 году. Предполагалось, что они скоро появятся в продаже, но по неизвестной причине их выпуск несколько раз был отложен.
Но в этом году снова стали ходить слухи, что Apple возвращается к этому проекту. Многие ждали, что анонс брелков пройдет на октябрьской презентации Apple. Но этого опять не произошло. Теперь многие предположили, что анонс мог быть не отменен, а просто перенесен на более поздний срок.
Что такое брелки-маячки AirTags? Предположительно, эти гаджеты будут выглядеть как брелки, которые можно положить, например, в сумку, кошелек, чемодан. По ним можно будет отследить местоположение соответствующей вещи на экране смартфона. Это позволит отыскивать, например, забытые вещи в транспорте или если они были случайно потеряны по дороге или, скажем, при катании на велосипеде.
Похоже, что проект AirTags действительно продолжает развиваться. Это понятно хотя бы из-за того, что на днях в Twitter появились неофициальные снимки с предметом, которые многие назвали предполагаемым брелком AirTag.
Пользователь Fudge (@choco_bit) поделился этим снимком, утверждая, что на нем изображен брелок AirTag.
Патент на аксессуар под названием «AirTag».
Фадж обратил внимание на то, что дизайн сфотографированного им кольца похож на изображение, которое присутствовало в патенте на изделие под названием «AirTag».
Оценивая опубликованный снимок, эксперты сразу обратили внимание на то, что подделать его не составляет никакого труда. Поэтому достоверность изображенного на фотографии аксессуара не может быть подтверждена.
Фадж также предлагает относиться к этой утечке «немного менее скептично», отмечая, что вполне допустимо, что это является первым фактическим снимком, на котором появился реальный тестовый образец AirTag.
Еще одно изображение из патента на аксессуар под названием «AirTag».
Считается, что трекеры «AirTags» должны представлять собой небольшие круглые диски, которые можно будет прикреплять к различным предметам для отслеживания их местоположения через приложение Find me («Найди меня») с iPhone, iPad, Mac и других устройств Apple.
Художественное изображение, как могли бы выглядеть метки «AirTags»
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