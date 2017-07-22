Новый отчет Tom's Guide показал, что при использовании новых смартфонов iPhone 12 в сетях 5G их энергопотребление значительно выше, чем в 4G-сетях.
В отчете приведено описание теста, в ходе которого iPhone находился в режиме постоянного просмотра различных веб-страницы при яркости экрана 150 нит. Каждые 30 секунд запускалось открытие новой сайта, и этот процесс тестирования продолжался до тех пор, пока полностью ни разрядится батарея смартфона. Тест проводился на примере обеих моделей - iPhone 12 и 12 Pro, причем для связи использовалась как сеть 4G, так и 5G.
При использовании iPhone 12 в сети 5G смартфон проработал всего 8 часов 25 минут. Более мощный смартфон iPhone 12 Pro проработал дольше - 9 часов 6 минут.
При использовании iPhone 12 в сети 4G обе модели - iPhone 12 и iPhone 12 Pro - работали дольше. Время их работы составило - 10 часов 23 минут и 11 часов и 24 минут, соответственно.
Судя по результатам этих тестов, iPhone 12 и iPhone 12 Pro разряжаются примерно на 20% быстрее при использовании в сетях 5G по сравнению с сетями 4G, если брать за основу алгоритм применения, предложенный в этом тесте.
Тот же тест, проделанный в сети 4G с iPhone 11 в 2019 году, показал результат 11 часов 16 минут, а с iPhone 11 Pro - 10 часов 24 минуты.
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