РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Аккумулятор iPhone 12 разряжается в сетях 5G на 20% быстрее, чем в 4G

10 ноября 2020, 23:18




Новый отчет Tom's Guide показал, что при использовании новых смартфонов iPhone 12 в сетях 5G их энергопотребление значительно выше, чем в 4G-сетях.

В отчете приведено описание теста, в ходе которого iPhone находился в режиме постоянного просмотра различных веб-страницы при яркости экрана 150 нит. Каждые 30 секунд запускалось открытие новой сайта, и этот процесс тестирования продолжался до тех пор, пока полностью ни разрядится батарея смартфона. Тест проводился на примере обеих моделей - iPhone 12 и 12 Pro, причем для связи использовалась как сеть 4G, так и 5G.

При использовании iPhone 12 в сети 5G смартфон проработал всего 8 часов 25 минут. Более мощный смартфон iPhone 12 Pro проработал дольше - 9 часов 6 минут.

Аккумулятор iPhone 12 разряжается в сетях 5G на 20% быстрей, чем в 4G


При использовании iPhone 12 в сети 4G обе модели - iPhone 12 и iPhone 12 Pro - работали дольше. Время их работы составило - 10 часов 23 минут и 11 часов и 24 минут, соответственно.

Судя по результатам этих тестов, iPhone 12 и iPhone 12 Pro разряжаются примерно на 20% быстрее при использовании в сетях 5G по сравнению с сетями 4G, если брать за основу алгоритм применения, предложенный в этом тесте.

Тот же тест, проделанный в сети 4G с iPhone 11 в 2019 году, показал результат 11 часов 16 минут, а с iPhone 11 Pro - 10 часов 24 минуты.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • MediaTek Dimensity 1000+ назван лучшим чипсетом для сетей 5G
  • iPhone 12 позволяет создавать персональную точку доступа на частоте Wi-Fi 5 ГГц
  • Samsung Display получила лицензию на поставку дисплейных панелей для Huawei
  • iPhone 12 выдержал погружение под воду на глубину 9,14 м
  • Huawei заинтересовался созданием раскладушки со складным экраном

    • следующая новость
    Новинки от Apple: собственный ARM-процессор M1 и новые линейки компьютеров MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini

    предыдущая новость
    В Twitter появился снимок предполагаемого брелка AirTag

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Мегараспродажа 11.11: подлинная пожизненная активация Windows 10 всего за 852 рубля Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор медиаприставки SberBox: три помощника в одном гаджете
    Лучший процессорный кулер Мегараспродажа 11.11 от Bobkeys Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю Обзор медиаприставки SberBox
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 ноября, 2020

    Глобальный торговый фестиваль Chuwi со скидками до $50

    Cooler Master представила кулер MasterLiquid ML360 Sub-Zero с новой криотехнологией

    Инновационный слайдер Samsung замечен на изображениях

    Huawei тайно продала бизнес Honor

    Новинки от Apple: собственный ARM-процессор M1 и новые линейки компьютеров MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini

    10 ноября, 2020

    Аккумулятор iPhone 12 разряжается в сетях 5G на 20% быстрее, чем в 4G

    В Twitter появился снимок предполагаемого брелка AirTag

    Apple наказала компанию Pegatron за привлечение студентов к сверхурочным работам по сборке iPhone

    Информационно-развлекательная ИИ-платформа NVIDIA DRIVE будет «прописана» во всех автомобилях Hyundai, начиная с 2022 г.

    Acer оснастила ультратонкий ноутбук Swift 5 системой антибактериальной защиты

    Портативная игровая консоль Aya Neo Founder оснащена процессором Ryzen 4500U

    Приложение Google Device Lock Controller помогает коллекторам и банкам блокировать Android-телефон за долги

    Sony выпустит в 2021 году дроны Airpeak для профессиональной фотосъемки

    OPPO собирается выйти в будущем году на рынок планшетов и ноутбуков

    Сумасшедшая распродажа 11.11: большой фестиваль скидок от Banggood

    6-нм чипсет MediaTek MT689X способен догнать по тестам AnTuTu «беглеца» Samsung Exynos 1080

    9 ноября, 2020

    Ученые UNSW создали роботизированный захват, который скручивается как хобот слона

    Впервые за три года Samsung обошла Apple по продажам смартфонов на рынке США

    Huawei получила патент на сложную конструкцию модульного шарнира для складных смартфонов

    Третий форум OCS Distribution «IT-ОСЬ. Апгрейд» пройдет 19 ноября онлайн

    ССЫЛКИ