Главная новость сегодняшнего дня - анонс новой линейки мобильных систем Apple и ее переход на собственную архитектуру вычислений: новый процессор M1, новый компьютер MacBook Air, новый компьютер MacBook Pro и новый Mac mini.
Это главное, что было dj вчерашнем анонсе Apple. А теперь по порядку.
Процессор M1
Apple начала с анонса своего нового процессора M1. Это первый чип Apple Silicon для линейки Mac. Зачем это было сделано? Почему Apple решила сменить архитектуру Intel на собственную разработку?
Apple дала следующий ответ: уже на старте 1) ее процессор M1 обеспечивает 3,5-кратный прирост производительности по вычислительным операциям; 2) ее графическая подсистема обеспечивает 6-кратный прирост производительности в графических операциях и 3) важная, новая составляющая процессорных систем нового поколения - поддержка алгоритмов машинного обучения, переход на собственные технологии позволил поднять производительность в этих операциях в 15 раз.
Apple особо подчеркнула, что чип M1 является не просто первым в ее разработке для настольных систем, он был спроектирован специально для Mac. При его разработке компания придерживалась задачи оптимизации применения компьютеров Mac в целом, обращая особое внимание на таких критически важные параметры, как снижение размеров, повышение компактности создаваемых решений и рост энергоэффективности. Новый процессор M1 выстроен под лекалы 8-ядерного дизайна с четырьмя высокопроизводительными и четырьмя высокоэффективными ядрами.
Поддержка графических операций построена на базе 8-ядерного встроенного блока, который, со слов Apple, способен обрабатывать сразу несколько видеопотоков уровня 4K, поддерживает оптимизацию для команд, часто используемых в играх, и многое другое. По оценкам Apple, это «самая быстрая в мире интегрированная графика для персонального компьютера».
Отмечается, что M1 впервые использует т.н. механизм поддержки нейронных сетей Neural Engine - тоже собственная разработка Apple для Mac, базирующаяся на применении 16-ядерной архитектуры. Эта часть процессорной поддержки будет играть важную роль для обеспечения высокой производительности в таких прикладных функциях, как анализ видео, распознавание голоса, обработка изображений и других задачах машинного обучения.
Apple также отметила, что ее собственная операционная система macOS 11 Big Sur спроектирована с учетом тех особенностей, которыми отличается процессор M1, и позволяет раскрыть его преимущества.
Процессор M1 также выстраивается с учетом будущей полной бесшовной интеграции с приложениями для разных платформ. Он позволит запускать на Mac приложения трех разных типов: 1) приложения для iPhone и iPad, которые распространяются через App Store, 2) приложения, созданные для компьютеров Intel Mac, после их трансляции через преобразование Rosetta 2, 3) универсальные приложения, создаваемые для процессоров Apple Silicon и Intel и доступные через магазин приложений Mac App Store или из интернета.
Компьютер MacBook Air
Первым компьютером на базе процессора Apple Silicon стал MacBook Air. Теперь он будет оснащаться 8-ядерным процессором, способным обеспечить прирост в скорости выполнения операций до 3,5 раз по сравнению с предыдущим MacBook Air на базе Intel.
Apple всегда обращала большое внимание поддержке графики. Эта часть вычислительного процесса рассматривалась вендором часто даже как более значимая, чем все остальное. Новый 8-ядерный графический процессор работает теперь до 5 раз быстрее.
По сведениям Apple, контроллер памяти микросхемы M1 и флеш-технология работы с основной памятью хранения данных обеспечивают 2-кратный прирост производительности при работе с SSD-дисками.
Отличительной особенностью нового MacBook Air является также отсутствие вентиляторов. На первый взгляд, эта незаметная фича способна стать одной из главных в завоевании рынка. Ведь новый компьютер MacBook Air теперь является полностью бесшумным, причем производитель уверен в его энергоэффективности, поэтому позволил себе выбрать такое конструкционное решение независимо от рабочей нагрузки.
В остальном дизайн нового MacBook Air во многом похож на MacBook Air предыдущего поколения. В частности, это касается оснащения портами: два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 3 и USB 4.
При высокой энергоэффективности нужно ожидать также рост времени автономной работы. Это то, где разработчики также постарались выделить свой MacBook Air. По данным Apple, новый MacBook Air обеспечивает до 15 часов автономной работы в режиме просмотра веб-страниц и до 18 часов в режиме воспроизведения видео. Для сравнения, предыдущий MacBook Air образца 2020 года, построенный на базе процессора Intel, обеспечивал 12 часов автономной работы.
Базовая конфигурация MacBook Air предусматривает установку 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт основной SSD-памяти и 7-ядерную графику. Допускается наращивание ОЗУ до 16 Гбайт, переход на 8-ядерную графику и установка SSD-хранилища емкостью до 2 Тбайт. Цена стартовой комплектации MacBook Air от 99 900 руб. и 124 999 руб., соответственно.
MacBook Pro (13 дюймов)
Новый ноутбук MacBook Pro 13 дюймов «обрастает» новым уровнем производительности и скорости. Apple заявляет о более высокой производительности процессора, чем когда-либо, с графическим процессором, который в пять раз быстрее, чем у предыдущих 13-дюймовых MacBook Pro. Мощность вычислительного процессора выросла с переходом на M1 до 2,8 раза. Благодаря системе Neural Engine, производительность в операциях машинного обучения возросла до 11 раз.
В отличие от MacBook Air, у модели Pro применяется активное охлаждение с использованием вентилятора. Как утверждает Apple, время автономной работы составляет до 17 часов при просмотре веб-страниц и до 20 часов на операциях по воспроизведению видео - это является самым продолжительным временем автономной работы на платформе Mac. По мнению Apple, «самый популярный ноутбук класса Pro выходит на совершенно новый уровень».
Новый Pro оснащен микрофонами студийного качества и продолжает использовать Touch Bar. Как и MacBook Air, у него улучшен датчик изображения.
Дизайн корпуса, тем не менее, остался прежним. Имеются также два порта Thunderbolt 4 для подключения различных внешних устройств, в том числе монитора Apple XDR.
Apple увеличила также размер камеры, добавила шумоподавление, улучшила баланс белого и реализовала функцию обнаружения лиц с применением возможностей машинного обучения. 13-дюймовый дисплей Retina поддерживает цветовую гамму P3.
Компьютер MacBook Pro (13 дюймов) будет продаваться в России по цене от 129 999 руб.
Компьютер Mac mini
Вместе с MacBook Air компания Apple представила новый мини-компьютер Mac mini. Как ни странно, он тоже оснащен процессором M1.
Если говорить более конкретно, новый Mac mini оснащен 8-ядерным вычислительным процессором в паре с 8-ядерной графикой. По оценкам Apple, он работает в 3 раза быстрей, чем Mac mini предыдущего поколения, который выпускался на процессоре Intel.
Несмотря на компактность и прежнюю высокую энергоэффективность, новый Mac mini, как утверждает Apple, отличается улучшенным тепловым дизайном. Поэтому главные фичи новой системы - возросшая производительность при сохранении невысокой степени нагрева и полной тишины в работе.
Несмотря на такую компактность, новый Mac mini предоставляет поддержку до двух дисплеев уровня Pro Display XDR и возможность подключения к Wi-Fi 6.
Новый Mac mini оснащен двумя портами USB-C на задней панели, которые поддерживают Thunderbolt 3 и USB 4, а также двумя портами USB-A, HDMI 2.0 и разъемом для наушников 3,5 мм.
Mac mini также заметно упал в цене: базовая модель теперь стоит от 74 990 руб. Базовая конфигурация предлагает процессор M1 с 8-ядерным CPU и 8-ядерным GPU с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 ГБ SSD-хранилища. Предусмотрена возможность наращивания до 2 Тбайт хранилища на базе SSD и до 16 Гбайт ОЗУ.