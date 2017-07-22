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Huawei тайно продала бизнес Honor

11 ноября 2020, 13:37




Вчера стало известно, что вопрос с продажей бренда Honor решен. До 20 ноября должно появиться официальное заявление, которое сделает Huawei. В нем будет назван новый владелец популярного суббренда.

Но уже до официального анонса агентство Reuters распространила информацию, согласно которой, ссылаясь на получение информации из осведомленных источников, Reuters назвала нового обладателя Honor.

Huawei тайно продала бизнес Honor


Вопрос о возможной продаже бренда Honor и перехода прав в другие руки обсуждался давно. Санкции США, которые обрушились на Huawei, вынуждали компанию искать способы, чтобы выжить в непростых условиях. Одним из возможных выходов, как было очевидно многим, является продажа суббренда Honor. Однако до сих пор никаких официальных заявлений по этому поводу не делалось. Вся информация, которая появлялась в сети, ограничивалась только слухами из анонимных источников.

Компания Honor Terminal Co Ltd, нынешний официальный владелец бренда, была образована в апреле этого года. Она полностью принадлежит Huawei. В то же время она не была ассоциирована к тем претензиям, которые высказывались в адрес Huawei со стороны США. Это позволяло успешно развивать этот актив и далее, если продать или передать права владения в другие руки. Но было непонятно, кто может стать новым владельцем Honor.

Как сообщает Reuters, по имеющимся у агентства сведениям, им может стать Консорциум, главными участниками которого являются компания Digital China, занимающаяся дистрибуцией телефонов, и правительство Шэньчжэня.

Huawei тайно продала бизнес Honor


Компания Digital China в конечном итоге становится одним из двух крупнейших акционеров Honor, ее доля в акционерном капитале компании составит 15%. Но через Digital China к Консорциуму также могут присоединиться еще, как минимум, три инвестиционные компании, финансовую поддержку которым осуществляет правительство Шэньчжэня, а также и Технологический центр Шэньчжэня - организация, занимающаяся разработкой новых технологий и решений. Каждый из этих дополнительных участников в итоге должен получить от 10 до 15% акций Honor.

После приобретения Honor новые владельцы планируют сохранить основную часть управленческой команды компании и более 7000 ее сотрудников. В течение следующих трех лет компания должна выйти на биржу для публичного размещения своих акций (IPO).



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