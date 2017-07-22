На сайте LetsGoDigital появились художественные снимки и видео с изображением смартфона, которому разработчики предписывают принадлежность к прототипу, над которым в настоящее время должны работать в исследовательских подразделений Samsung, если опираться на подаваемые ими патентные заявки.
У LetsGoDigital «получилась» флагманская модель, которая, по мнению экспертов, познакомившихся с «новинкой», с большой вероятностью может появиться среди будущих новинок Samsung. Исследователи предположили, что это будет слайдер, который отдаленно напоминает модель Xiaomi Mi Mix 3. В сложенном виде камеры смартфона располагаются внутри корпуса.
Напомним, что свой первый слайдер Mi Mix 3 компания Xiaomi представила осенью 2019 года. Предложенная концепция, безусловно, была интересной, прежде всего необычностью подзабытого форм-фактора и одновременно новизной. Когда-то слайдер позволял добавить к телефону выдвижную механическую клавиатуру. Теперь эта цель не настолько популярна, как раньше, но ее можно заменить на что-то другое, посчитали исследователи.
Прежняя модель слайдера Xiaomi была принята рынком прохладно. Его эргономика хромала, смартфон получился толстым и скользким, а по весу был тяжелее обыкновенного моноблока. Привычный жест, который требовался для раскрытия смартфона, постоянно вызывал у пользователей недоумение. Более того, без предварительного инструктажа многие пользователи не могли интуитивно понять, как же работает данный смартфон. Это порождало дополнительные трудности для практического использования таких моделей.
Верхняя часть «новой» модели представляет собой дисплей с «традиционными» для Samsung торцевыми ниспадающими краями. Как обычно они воссоздает эффект «водопада». Исследователи пошли дальше и расположили дисплей также на тыльной стороне смартфона. В таком виде полученный концепт напоминает Xiaomi Mi Mix Alpha с закругленным дисплеем.
В описании указано, что смартфон сделан из прозрачного «акрилового материала». В смартфоне нет фронтальной камеры. Но такой выбор очевиден: теряется разница между фронтальной и тыльной сторонами смартфона. При необходимости можно переключиться на дисплей, расположенный на тыльной стороне, и применять его в качестве видоискателя.
Будущая камера будет находиться под экраном, считают исследователи, опираясь на тренды рынка. Но она будет применяться не только для съемки, но также для выявления выбора, с какой стороной смартфона работает пользователь в текущий момент. Есть также считыватель отпечатков пальцев, стереодинамики и другие датчики - все они находятся под экраном.
На удивление, у этого смартфона нет механических кнопок. В патенте указано, что устройство можно включать и разблокировывать с помощью пьезоэлектрического датчика.
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