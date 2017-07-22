Компания Cooler Master анонсировала выпуск кулера MasterLiquid ML360 Sub-Zero. Его главное отличие - реализация принципиально новой, революционной криотехнологии термоэлектрического охлаждения (TЭО). Ее особенность - кулер способен создавать и поддерживать существенно более низкую температуру окружающей среды, чем при жидкостном охлаждении All-in-One (AIO).
Технология Intel Cryo Cooling Technology представляет собой уникальное сочетание аппаратного, программного и микропрограммного обеспечения. Она была разработана компанией Intel и заключается в том, что позволяет достигать температуру ниже той, в которой находится само охлаждающее устройство. Такая оптимизация открывает дорогу геймерам, оверклокерам и создателям контента к повышению нового уровня производительности.
Это решение представляет особый интерес для геймеров. Оно позволяет добиваться еще более высоких частот разгона при снижении возникающих напряжений. Используя новые возможности, энтузиасты могут повышать производительность компьютерных систем, добиваясь нового уровня вычислительной мощности в играх или при создании профессионального контента.
Система охлаждения включает водоблок со встроенной технологией TЭО в сочетании с модернизированным насосом 2-го поколения, способным удерживать температуры процессора на более высоком уровне, чем ранее было доступно жидкостному охлаждению All-in-One (AIO).
Благодаря установке 360 мм радиатора существенно увеличена площадь поверхности рассеивания тепла. В сочетании с тремя вентиляторами SF120 это обеспечивает быстрый и эффективный отвод тепла, давая новые возможности для разгона и высокую игровую производительность.
ML360 Sub-Zero с технологией Intel Cryo Cooling решает также проблему конденсации, присущую охладителям, которые обеспечивают температуру ниже окружающей среды. Решение достигнуто за счет применения передовых алгоритмов, программного обеспечения и мониторинга оборудования.
Кулер MasterLiquid ML360 Sub-Zero появится в продаже, начиная с марта 2021 года по розничной цене 35 тыс. руб.
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