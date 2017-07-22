Глобальный торговый фестиваль Chuwi со скидками до $50
11 ноября 2020, 18:00
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Как мы все знаем, 11 ноября открывается ежегодный Глобальный торговый фестиваль AliExpress. CHUWI, известная своими экономичными продуктами, выпустит новые ноутбуки и предоставит скидки до 50 долларов.
Акции
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Купон со скидкой в 50 долларов: вы можете участвовать в игре в соответствии с инструкциями Gameland на странице акции, и у вас есть шанс получить купон со скидкой в 50 долларов.
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Hi10 XR - это новая версия 10,1-дюймовой серии планшетов Chuwi. Hi10XR может быть переведён в режим ноутбука при подключении док-клавиатуры. Он прекрасно подходит для офисной работы и развлечений и поддерживает стилус HiPen.
15,6-дюймовый IPS-экран | Процессор Intel J4125 | 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD
Внутренние аппаратные обновления HeroBook pro делают его более эффективным для офисной работы и ежедневного использования. 15,1-дюймовый экран и портативный дизайн корпуса расширяют сценарии использования.
Цена с купоном: $399,99$449,99
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