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Глобальный торговый фестиваль Chuwi со скидками до $50

11 ноября 2020, 18:00


На правах рекламы.

Как мы все знаем, 11 ноября открывается ежегодный Глобальный торговый фестиваль AliExpress. CHUWI, известная своими экономичными продуктами, выпустит новые ноутбуки и предоставит скидки до 50 долларов.

Глобальный торговый фестиваль Chuwi со скидками до $50


Акции

1.Купон:

Купон со скидкой в 50 долларов: вы можете участвовать в игре в соответствии с инструкциями Gameland на странице акции, и у вас есть шанс получить купон со скидкой в 50 долларов.

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2.Награда поделившимся:

Поделитесь акцией с друзьями и получите скидку до 99%.

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Глобальный торговый фестиваль Chuwi со скидками до $50


Hi10 XR: крупное обновление 10,1-дюймового планшета

Цена с купоном: $196,99

10,1-дюймовый IPS-экран | Процессор Intel N4120 | 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти

Hi10 XR - это новая версия 10,1-дюймовой серии планшетов Chuwi. Hi10XR может быть переведён в режим ноутбука при подключении док-клавиатуры. Он прекрасно подходит для офисной работы и развлечений и поддерживает стилус HiPen.

Цена с купоном: $249,99 $259,99

Глобальный торговый фестиваль Chuwi со скидками до $50


HeroBook Plus - 15.6

15.6-дюймовый IPS-экран | Разрешение 1080P | Intel J4125 | 16+256 Гбайт SSD

HeroBook Plus: экономичный и эффективный ноутбук

Цена с купоном: $199,99

15,6-дюймовый IPS-экран | Процессор Intel J4125 | 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD

Внутренние аппаратные обновления HeroBook pro делают его более эффективным для офисной работы и ежедневного использования. 15,1-дюймовый экран и портативный дизайн корпуса расширяют сценарии использования.

Цена с купоном: $399,99 $449,99

Глобальный торговый фестиваль Chuwi со скидками до $50


Больше информации о CHUWI вы можете узнать по ссылке.



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