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Повышенный спрос на AMD Ryzen 5000 привел к двукратному росту их цены на eBay

11 ноября 2020, 19:02




Выпущенные недавно процессоры линейки AMD Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3 сразу вызвали повышенный интерес со стороны покупателей. Спрос на новые модели был ожидаем, но его масштабы не смогли предугадать заранее. Хотя новые модели процессоров AMD и не демонстрировали рекордные показатели производительности на отдельных тестах, их общий уровень был заметно выше по сравнению с аналогичными моделями Intel.

Демонстрация сбалансированных характеристик стала причиной для стремительного роста спроса на AMD Ryzen 5000 со стороны энтузиастов рынка. Возник высокий спрос, однако на пути встало препятствие, которое не было предусмотрено заранее.

Повышенный спрос на AMD Ryzen 5000 привел к двукратному росту их цены на eBay


В последние дни при заказе новых процессоров у розничных продавцов покупатели все чаще стали получать сообщения с извинениями за временное отсутствие запрошенного товара на складе. Заранее подготовленные запасы разошлись за считанные минуты после начала продаж. Многие покупатели посчитали, что «слишком резвый» старт продаж не несет в себе угрозы - достаточно обождать неделю, запасы будут восстановлены и продажи возобновятся.



Реальность оказалась хуже прогнозов. Через неделю после запуска купить процессоры Ryzen 5000 оказалось невозможно уже нигде - ни в розничных, ни в онлайн-магазинах.

Оставался один способ покупки - приобрести новые модели через сторонние торговые площадки, например, eBay, доплатив значительную надбавку по сравнению с рекомендованной ценой. Например, в настоящее время Ryzen 9 5900X продается на eBay по цене от 1000 до 1100 долларов, хотя его официальная цена составляет всего 549 долларов.

Повышенный спрос на AMD Ryzen 5000 привел к двукратному росту их цены на eBay


Ситуация, возникшая вокруг запуска продаж процессоров линейки AMD Ryzen 5000 напоминает то, что наблюдалось с появлением NVIDIA GeForce RTX 3070/3080/3090. Эксперты рынка отмечают, что в настоящее время спрос на многие компьютерные продукты намного превышает предложение. Такая же ситуация была характерна и в отношении косолей PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Аналогичная ситуация может возникнуть и вокруг старта продаж Radeon RX 6800 и RX 6800 XT, официальный выход которых намечен на 18 ноября.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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