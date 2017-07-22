Вчерашний анонс Apple новых мобильных систем, в том числе нового MacBook Air, вызвал шквал вопросов с недоумением относительно разницы в цене между базовой моделью ноутбука за 999 долларов и его улучшенной версией за 1249 долларов.
Обе модели оснащены 8-ядерным процессором с 4 ядрами высокой производительности и 4 ядрами высокой эффективности в расчетных операциях. У обеих моделей в наличии 16-ядерный механизм поддержки нейросетевых расчетов Neural Engine. Единственное «значимое» отличие в спецификации состоит в том, что старшая модель оснащена 8-ядерным графическим процессором - тем же элементом, которым оснащаются новые MacBook Pro и Mac mini - в то время как базовая модель MacBook Air «довольствуется» только 7-ядерной графикой... От этой «замены» цена падает на 25%.
Четверть цены MacBook Air за добавление одного графического ядра - такое возможно? В этом состоял главный вопрос поклонников Apple.
На первый взгляд, это отличие кажется совсем странным. Тем более, что реальная разница в производительности может оказаться совсем небольшой. В чем секрет одного «золотого» графического ядра?
Как выяснилось, фактически речь идет об использовании чипов разного уровня «качества». Секрет кроется в особенностях отбора готовых чипов на производстве.
Немного теории. Ни один технологический процесс изготовления микросхем не является идеальным. По мере миниатюризации технологического процесса, проблемы с производством «идеального» чипа возрастают. При производстве чипов с нанометровым уровнем точности, даже в самых чистых помещениях, все равно будут присутствовать микроскопические элементы, вызывающие загрязнение.
Чтобы повысить рентабельность производства, компании часто стремятся так настроить производственный процесс и систему последующей комплектации, чтобы иметь возможность выбирать чипы с абсолютно идеальной структурой. Попутно отбираются чипы, тоже пригодные для практического применения, но имеющие незначительный «брак», область которого фактически блокируется, и поэтому не приводит к существенному ухудшению в работе.
В частности, при производстве чипов для MacBook Air в «корзину» для «улучшенной» (более дорогой) комплектации попадают чипы, полностью прошедшие процедуру проверки. Чипы, у которых был обнаружен «брак» с одним из ядер, отправляются в другой сортировочный «бункер» для оснащения моделей «базовой» комплектации.
Что происходит в данном случае?
TSMC выпускает для Apple чипы M1 с 8-ядерным графическим процессором. Отдельного производства для моделей M1 с 7-ядерным графическим блоком не предусмотрено. Но если на заключительных испытаниях выясняется, что одно из ядер работает, например, с перегревом при заданных тепловых режимах, то это ядро «закрывается» при фабричной подготовке, и GPU поставляется как 7-ядерная модель. Обнаруженный «брак» влечет за собой 25% снижение цены MacBook Air.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".