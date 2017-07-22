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Одно из восьми графических ядер чипа Apple M1 стоит четверть полной цены MacBook Air

11 ноября 2020, 20:45




Вчерашний анонс Apple новых мобильных систем, в том числе нового MacBook Air, вызвал шквал вопросов с недоумением относительно разницы в цене между базовой моделью ноутбука за 999 долларов и его улучшенной версией за 1249 долларов.

Обе модели оснащены 8-ядерным процессором с 4 ядрами высокой производительности и 4 ядрами высокой эффективности в расчетных операциях. У обеих моделей в наличии 16-ядерный механизм поддержки нейросетевых расчетов Neural Engine. Единственное «значимое» отличие в спецификации состоит в том, что старшая модель оснащена 8-ядерным графическим процессором - тем же элементом, которым оснащаются новые MacBook Pro и Mac mini - в то время как базовая модель MacBook Air «довольствуется» только 7-ядерной графикой... От этой «замены» цена падает на 25%.

Четверть цены MacBook Air за добавление одного графического ядра - такое возможно? В этом состоял главный вопрос поклонников Apple.

Одно из восьми графических ядер чипа M1 стоит четверть полной цены MacBook Air


На первый взгляд, это отличие кажется совсем странным. Тем более, что реальная разница в производительности может оказаться совсем небольшой. В чем секрет одного «золотого» графического ядра?

Как выяснилось, фактически речь идет об использовании чипов разного уровня «качества». Секрет кроется в особенностях отбора готовых чипов на производстве.

Немного теории. Ни один технологический процесс изготовления микросхем не является идеальным. По мере миниатюризации технологического процесса, проблемы с производством «идеального» чипа возрастают. При производстве чипов с нанометровым уровнем точности, даже в самых чистых помещениях, все равно будут присутствовать микроскопические элементы, вызывающие загрязнение.

Чтобы повысить рентабельность производства, компании часто стремятся так настроить производственный процесс и систему последующей комплектации, чтобы иметь возможность выбирать чипы с абсолютно идеальной структурой. Попутно отбираются чипы, тоже пригодные для практического применения, но имеющие незначительный «брак», область которого фактически блокируется, и поэтому не приводит к существенному ухудшению в работе.

В частности, при производстве чипов для MacBook Air в «корзину» для «улучшенной» (более дорогой) комплектации попадают чипы, полностью прошедшие процедуру проверки. Чипы, у которых был обнаружен «брак» с одним из ядер, отправляются в другой сортировочный «бункер» для оснащения моделей «базовой» комплектации.

Что происходит в данном случае?

TSMC выпускает для Apple чипы M1 с 8-ядерным графическим процессором. Отдельного производства для моделей M1 с 7-ядерным графическим блоком не предусмотрено. Но если на заключительных испытаниях выясняется, что одно из ядер работает, например, с перегревом при заданных тепловых режимах, то это ядро «закрывается» при фабричной подготовке, и GPU поставляется как 7-ядерная модель. Обнаруженный «брак» влечет за собой 25% снижение цены MacBook Air.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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