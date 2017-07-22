В сети появились слухи, согласно которым американский производитель микросхем - компания Qualcomm - получила лицензию от Правительства США, позволяющую возобновить бизнес с китайской компанией Huawei. Информацию об этом распространили некоторые информационные ресурсы, ссылаясь на источник, близкий к Huawei. Согласно опубликованным данным, китайская Huawei получила разрешение на закупку чипов Snapdragon для своих смартфонов, производимых Qualcomm.
После получения этой информации ряд изданий обратился в адрес обеих компаний, упоминаемых в слухах - Huawei и Qualcomm. Ни одна из них не подтвердила, но и не опровергла полученную информацию.
Те же источники также сообщили, что суббренд Honor, принадлежащий сейчас Huawei, подлежит продаже. THG.ru уже сообщал об этом. Называется также сумма сделки - 15 или даже 30 миллиардов долларов. Известны и бенефициары сделки, а также упоминается, что она якобы уже совершена, но официального анонса надо ждать позднее.
Кроме того, появились слухи, по которым ряд сотрудников компании уже получил уведомление о смене собственника Honor с предложением продолжить работу, несмотря на грядущие изменения. Все сотрудники останутся частью команды Honor, но перейдут под управление другого владельца. Те, кто не хочет продолжать работу под новым руководством, смогут уйти, получив существенную денежную компенсацию.
Достоверность этих слухов подкрепляется только репутацией информационных источников, поэтому следует дождаться официального подтверждения или опровержения этой информации.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".