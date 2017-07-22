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NVIDIA дополнит линейку Ampere «промежуточной» видеокартой GeForce RTX 3080 Ti

11 ноября 2020, 22:38




По слухам, опубликованным на китайском сайте HKEPC со ссылкой на малоизвестного тайваньского производителя (AIB), компания NVIDIA собирается дополнить серию видеокарт GeForce RTX 3000 "Ampere" еще одной моделью. По мнению американской компании, в линейке возникла «пустота» между топовой видеокартой GeForce RTX 3090 и более медленной RTX 3080. Ее следует восполнить, поскольку на рынке наблюдается спрос на промежуточное решение между названными моделями. Новинка будет носить название GeForce RTX 3080 Ti.

В источнике указана также техническая информация о будущей новинке. Сообщается, что проектирование видеокарты ведется на измененной версии графического процессора GA102-300, являющегося основой для построения всей линейки флагманских видеокарт Ampere. Новый модифицированный графический процессор получит название GA102-250-KD-A1.

NVIDIA решила дополнить линейку Ampere «промежуточной» видеокартой GeForce RTX 3080 Ti


Для размещения микропроцессорных блоков будет применяться та же печатная плата PG133-SKU15, которая используется в GeForce RTX 3080. За обработку графических операций будет отвечать 10 496 процессорных ядер CUDA, как и у RTX 3090.

Отмечается, что в отличие от RTX 3090, объем видеопамяти GDDR6X у новинки будет уменьшен до 20 Гбайт. Передача данных на видеокарте RTX 3080 Ti будет осуществляться по 320-битной шине в отличие от RTX 3090, где применяется 384-битный интерфейс.

Уровень потребляемой мощности (TGP) новой видеокарты будет ограничен 320 Вт, как и у RTX 3080.

Ожидается, что новая видеокарта появится в продаже в январе 2021 года по цене 999 долларов.

Если эта информация достоверна, то GeForce RTX 3080 Ti попадет в тот же ценовой диапазон, что и недавно выпущенная видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT. Ожидается интересная конкурентная борьба между этими моделями.



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