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Смартфоны на базе чипсета 6-нм UNISOC Tiger T7520 5G появятся в 2021 году

12 ноября 2020, 12:32




Первые смартфоны на новом чипсете UNISOC Tiger T7520 будут массово производиться уже в 2021 году. Об этом заявил в интервью Чжоу Чен, исполнительный вице-президент китайской компании UNISOC. Пока неизвестно, под каким брендом появятся первые смартфоны с новым чипсетом, поддерживающим сети 5G.

По оценкам экспертов, это могут быть смартфоны Hisense. Такое предположение возникло вследствие того, как именно эта компания выпустила первыми смартфон под названием F50 5G, оснащенный первым мобильным чипсетом UNISOC Tiger T7510, который предоставлял поддержку 5G.

Смартфоны на базе чипсета 6-нм UNISOC Tiger T7520 5G появятся в 2021 году


О сроках начала массового производства смартфонов на базе чипсета UNISOC Tiger T7520 также пока ничего неизвестно. Некоторые указывают на первую половину 2021 года, тогда как другие больше склоны полагать, что начало выпуска намечено на вторую половину будущего года.

Впервые чипсет Tiger T7520 был анонсирован китайским производителем UNISOC (ранее Spreadtrum) в начале этого года, если быть точным в феврале. Отмечалось, что это первая разработанная 5G SoC для смартфонов на 6-нм техпроцессе EUV. Почти полгода спустя, в июне, пришли новости, что новый набор микросхем будет запущен в массовое производство уже в этом 2020 году, а в начале 2021 года ожидается выпуск первых смартфонов на его базе.

Известно, что в настоящее время ведущими производителями чипсетов для Android-смартфонов с поддержкой 5G выступают такие компании, как Qualcomm и MediaTek. Помимо них, разработкой таких чипсетов заняты также HUAWEI HiSilicon, Apple и Samsung. Быстро развивающаяся китайская компания UNISOC стремится стать одним из их конкурентов. Чипсеты этой компании используются в основном в смартфонах начального уровня, продаваемых в развивающихся странах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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