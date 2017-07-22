Южнокорейская компания Samsung объявила о выпуске чипсета Exynos 1080, который будет устанавливаться теперь на будущие смартфоны взамен Exynos 980 SoC. Дебют новых смартфонов ожидается уже в ближайшие недели. Скорей всего, это будут модели Vivo X60 и X60 Pro. Они придут на смену моделям Vivo X30 и Vivo X30 Pro, которые начали выпускать в прошлом году и оснащать чипсетом Exynos 980.
Новый чипсет Exynos 1080 выпускается по 5-нм технологии EUV FinFET. В его конфигурацию входят 8-ядерный процессор, состоящий из одного вычислительного ядра Cortex A78 с тактовой частотой 2,84 ГГц, трех ядер Cortex A78 с тактовой частотой 2,6 ГГц и четырех ядер Cortex A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Поддержка графики осуществляется через процессорный модуль Mali-G78 MP10. На этом чипсете также устанавливается оперативная память класса LPPDR4x и LPDDR5, а также реализован доступ к хранилище по стандарту UFS 3.1.
Предложенное оснащение обещает дать значительный прирост производительности по сравнению с предшественником Exynos 980. Ожидается, что производительность Exynos 1080 на вычислительных операциях вырастет на 14%, а энергопотребление снизится на 30%.
Как отмечает Samsung, новый чипсет имеет встроенную поддержку в сетях 5G. При работе в нижнем диапазоне частот 5G можно рассчитывать на достижение скорости загрузки до 5,1 Гбит/с и скорости отправки 1,28 Гбайт/с. В верхнем диапазоне частот mmWave 5G скорости загрузки и отправки могут достигать 3,67 Гбит/с.
Помимо этого, коммуникационный модуль чипсета Exynos 1080 поддерживает функции подключения Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galilieo.
Благодаря встроенной в чипсет аппаратной поддержки видео, смартфоны с Exynos 1080 смогут выводить на экран изображение с разрешением WQHD+ при частоте обновления 90 Гц или обеспечат разрешение Full HD+ при частоте обновления 144 Гц.
Аппаратная поддержка чипсета предоставляет средства также для работы с отдельной камерой, поддерживающей разрешение до 200 мегапикселей, либо двух камер с разрешением до 32 + 32 мегапикселей. При выводе видео поддерживается кодирование и декодирование HDR10+ и 4K 60 кадр/сек с использованием кодеков HEVC(H.265)/H.264/VP8/VP9 (10bit only with HEVC & VP9).
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