Компания Intel объявила о выпуске карты расширения AX210 для поддержки беспроводной связи WiFi 6e с интерфейсом M.2 2230. Это - первая карта в ее линейке с поддержкой стандарта WiFi 6e, которая может быть установлена в ноутбук или мобильное устройство, оснащенный разъемом M.2 при наличии поддержки со стороны драйвера.
Следует отметить, что маркировка WiFi 6e стала недавно применяться альянсом Wi-Fi Alliance для выделения поддержки беспроводных сетей Wi-Fi в расширенном диапазоне частот с охватом частот 6 ГГц -- важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана местными регуляторами доступной по всему миру. Чтобы выделить такие устройства, была введена дополнительная маркировка Wi-Fi 6E, соответствующая протоколам 802.11ac и 802.11ax (Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E).
WiFi 6E набирает сейчас все большую популярность из-за того, что его диапазон 6 ГГц дополняет диапазоны Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц и позволяет значительно увеличить пропускную способность и скорости работы в беспроводных сетях.
Интерфейс новой карты расширения M.2 (ранее известный как Next Generation Form Factor и NGFF) является стандартным на сегодняшний момент разъемом расширения для различных устройств. Был создан в качестве замены формату mSATA и Mini PCI-E, использовавшему физический разъём и размеры модулей Mini PCI-E. Формат M.2 часто используется для подключения производительных твердотельных накопителей (на базе флеш-памяти, SSD), особенно при использовании в компактных устройствах, таких как ультрабуки и планшеты. Но его также можно теперь применять и для наращивания беспроводных возможностей ноутбука.
Новая беспроводная карта будет поддерживать приложения с высокой пропускной способностью и малой задержкой, такие как потоковое видео высокой четкости, виртуальная и дополненная реальность, а также подключенные устройства IoT, высокая доступность к которым является критически важным требованием.
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