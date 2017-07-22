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Планшет iPad Mini 6-го поколения окажется намного крупнее предшественника

12 ноября 2020, 15:19




Apple уже обновила линейку iPad в 2020 году, но в обновленную линейку не попала модель iPad Mini. Это позволило сделать предположение, что в Apple решили отказаться от выпуска планшета в этом форм-факторе, возможно, посчитав его слишком «маленьким» с учетом роста популярности смартфонов с крупными экранами.

Однако недавно появились слухи, что это предположение об отказе от iPad Mini, возможно, было преждевременным. Более того, источники не только рассказали о разработке iPad Mini 6-го поколения, но и опубликовали его характеристики.

Как сообщает Twitter-пользователь 000leaker, Apple собирается продолжить выпуск планшетов в форм-факторе Mini. В настоящее время существует прототип будущего iPad Mini 6-го поколения, который оснащен большим 8,5-дюймовым дисплеем Liquid Retina.

планшет iPad Mini


Видимо, что Apple действительно почувствовала давление со стороны рынка крупных смартфонов и пошла на увеличение размера дисплея iPad Mini по сравнению с 7,9-дюймовым экраном, которым оснащаются модели текущего поколения. Это довольно существенный «рывок вверх», который, несомненно, потребовал серьезных работ по модернизации. Задержка с выпуском могла возникнуть из-за этой проблемы.

Сообщается, что новое поколение iPad Mini будет иметь ярко выраженную «коробочную» форму, по аналогии с дизайном новой серии iPhone 12, iPad Air 4-го поколения и более новой модели iPad Pro.

Интересно, что iPad Mini будет оснащен портом USB Type-C, что, наверное, уже окончательно закрывает вопрос о будущем порта Lightning.

Новый iPad Mini будет также оснащен чипом Apple A14 Bionic в паре с 4 Гбайт оперативной памяти. Это еще одно наиболее важное улучшение, потому что процессор Apple A14 Bionic рассматривается компанией как основа для будущей единой экосистемы Apple.

Среди других особенностей - двойной аккумулятор, та же камера, что и на новом iPad Air, и поддержка стилуса Apple Pencil 2-го поколения.

Тем не менее, причина задержки могла быть и иной. Источник утечки упоминает о выявлении проблем с производительностью на базе двух аккумуляторов, которыми оснащается эта модель iPad Mini. Он сообщает, что Apple планирует устранить эту проблему и доработать прототип.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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