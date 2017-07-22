Китайская компания China Star Optoelectronics Technology (CSOT), входящая в корпорацию TCL, выпустила первый в мире 34-дюймовый сверхширокий игровой монитор с частотой обновления 165 Гц и сверхмалой кривизной R1000. Монитор имеет «кинематографическое» соотношение сторон 21:9 и поддерживает разрешение 3440х1440 пикселей.
Для рынка изогнутых экранов до сих пор «стандартом» остается кривизна R1500. Ее значение указывает радиус окружности (в мм), где должен находится зритель для комфортного просмотра. До сих пор стандартом считается значение 1,5 м (1500 мм).
Однако в 2020 году на рынке появились экраны с кривизной R1000. Эта кривизна экрана способствует более удобному обзору для тех, кто находится перед экраном. Новая ступень особенно востребована со стороны игроков в компьютерные игры, потому что за такими экранами сохраняется удобный обзор всей сцены, что помогает быстро принимать решения, а также значительно меньше устают глаза.
Как сообщает производитель, в CSOT прошли путь от тестовых экземпляров до массового производства первых сверхизогнутых (R1000) экранов всего за два месяца. В июне была представили серийная модель с диагональю 27 дюйма и разрешением QHD (2560х1440 пикселей). Сейчас эта модель доступна на рынке под брендом Samsung. Теперь компания выпустила новую модель.
Представитель TCL China Star сообщил, что в процессе разработки новой модели компании пришлось преодолеть несколько технических трудностей, связанных с ее производством.
Во-первых, сверхмалый радиус кривизны R1000 требует более сильного изгиба, чем традиционный экран R1500. Чем больше кривизна, тем выше требования к прочности стекла на изгиб. По этой причине TCL пришлось заниматься вопросами оптимизации дизайна подсветки, чтобы равномерно сбалансировать изгиб стекла, а также снизить нагрузку на стекло.
Во-вторых, чем больше кривизна, тем более сильное влияние она оказывает на качество изображения и тем трудней обеспечить высокую точность при передаче сцены и цветовой настройки дисплея. Чтобы избежать появления искажений, возникающих при искривлении ЖК-панели, TCL разработала специальный алгоритм согласования на выравнивающей пленке. Эта технология позволяет преодолеть разницу кривизны между верхней и нижней пластинами подложки.
Новый дисплей успешно прошел проверку надежности в рамках подготовки к серийному производству.
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