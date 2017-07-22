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Новые продукты Apple на базе M1 обошли в тестах на производительность прежние MacBook Pro

12 ноября 2020, 19:52




Буквально на следующий день после анонса Apple своих новых мобильных систем MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini, оснащенных ARM-процессором M1 Apple Silicon, в сети появились первые результаты их сравнительных тестов на производительность.

На сайте Geekbench уже можно найти результаты тестовых прогонов MacBook Air с 8 Гбайт оперативной памяти. В тесте на одноядерных операциях новый гаджет набрал 1687 баллов; на многоядерных тестах - 7433 баллов. Согласно легенде, 8-ядерный процессор M1 работал на базовой тактовой частоте 3,2 ГГц.

Новые Apple-продукты на базе M1 обошли в тестах на производительность прежние MacBook Pro


Mac mini с чипом M1 показал следующие результаты: на одноядерных тестах - 1682 баллов, на многоядерных - 7067 баллов.

Новый 13-дюймовый MacBook Pro, оснащенный чипов M1 и 16 Гбайтами оперативной памяти, показал на одноядерных тестах 1714 баллов, на многоядерных - 6802 баллов. Как и MacBook Air, его чип работал на базовой частоте 3,2 ГГц.

В сравнительных тестах новый MacBook Air, оснащенный процессором M1, обошел все мобильные устройства на iOS. Для сравнения: iPhone 12 Pro набрал 1584 балла для одноядерного тестах и 3898 баллов для многоядерных. Самый высокий результат в Geekbench среди других мобильных систем Apple, показал планшет iPad Air, оснащенный процессором A14 - 1585 баллов для одноядерных и 4647 баллов на многоядерных тестах.

Новые Apple-продукты на базе M1 обошли в тестах на производительность прежние MacBook Pro

Результаты одноядерных тестов Geekbench для различных устройств Apple


В сравнительных тестах на производительность с системами Mac новый MacBook Air превзошел все существующие Mac-системы, а на многоядерных тестах - 16-дюймовые мобильные модели MacBook Pro 2019 года, в том числе оснащенную высокопроизводительным процессором Intel Core i9 2,4 ГГц 10-го поколения.

В то же время несмотря на достигнутое превосходство над 16-дюймовыми моделями MacBook Pro, когда дело дошло до сравнения с системами, оснащенными более мощными процессорами, первенство пришлось уступить.

Новые Apple-продукты на базе M1 обошли в тестах на производительность прежние MacBook Pro

Результаты многоядерных тестов Geekbench для различных устройств Apple




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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