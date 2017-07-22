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Слухи: где появится Apple Silicon вслед за MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini?

12 ноября 2020, 22:14




Хотя на этой неделе уже состоялась презентация новых моделей Apple, оснащенных новым процессором M1 - 13-дюймового ноутбука MacBook Pro, а также MacBook Air и Mac mini, дальнейшие планы по оснащению новым поколением Apple Silicon других продуктов Apple до сих пор не раскрыты. Официально Apple даже не делала такой попытки. Поэтому официальной информации, в каких именно моделях планируется заменить процессор Intel на новый M1, до сих пор нет.

Тем не менее этот вопрос бесспорно возник у многих поклонников Apple.

Слухи: какие компьютеры Apple ждут перехода на Apple Silicon вслед за MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini?


В то же время вслед за недавним анонсом Apple раскрыла и часть своих планов. Было заявлено, что переход на новое поколение чипов Apple Silicon намечено полностью осуществить в течение ближайших двух лет. В то же время конкретные модели в линейке Apple, которые планируется оснастить процессорами серии M, так и не были названы.

Несмотря на это, слухи уже поползли.

Первый кандидат на замену, согласно слухам - это 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro. В июле авторитетный аналитик Минг-Чи Куо высказал мнение, что новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro будут обновлены, подразумевая переход на Apple Silicon. Обновленные модели с полностью переработанным дизайном появятся в конце II или III кв. 2021 года. Ранее Куо высказывал также мнение, что эти модели могут быть оборудованы дисплеями, где будет применена технология Mini-LED.

Второй кандидат на замену - это 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro. В начале этого месяца Марк Гурман и Дебби Ву из Bloomberg сообщили, что новый 16-дюймовый MacBook Pro с Apple Silicon находится сейчас на стадии разработки. Однако они не назвали ожидаемые сроки выпуска новой модели. Как уже упоминалось выше, Минг-Чи Куо назвал свою оценку - конец II или III кв. 2021 года.

Трейтий кандидат - 24-дюймовый моноблок iMac. Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо заявил в июне следующее: Apple собирается выпустить 24-дюймовый моноблок iMac, полностью переработав его дизайн. Это произойдет не раньше конца IV кв. 2020 года или в начале I кв. 2021 года.

Четвертый кандидат - переработанная настольная система Mac Pro. В начале этого месяца Марк Гурман и Дебби Ву из Bloomberg сообщили, что Apple ведет разработку новой модели Mac Pro. Она будет примерно вдвое меньше по своим габаритам, чем текущая модель. Однако с их слов не было ясно, собирается ли Apple заменить нынешнюю версию Mac Pro на новую или готовится выпустить дополнительную модель.


Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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