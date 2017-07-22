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Tom's Hardware составил рейтинг модулей памяти (RAM) для Intel- и AMD-систем

12 ноября 2020, 23:00




Издание Tom's Hardware опубликовало рейтинг модулей памяти (RAM) для оснащения компьютерных систем AMD и Intel. При подведении итогов после проведения синтетических тестов не принимались во внимание цена модулей памяти.

Модели RAM-памяти, которые приняли участие в сравнительном тестировании, оценивались по производительности при выполнении тестов на реальных прикладных примерах, связанных с использованием приложений Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Cinebench R20, теста Corona, утилиты сжатия и распаковки 7-Zip, средств преобразования Handbrake x264 и x265, LuxMark и Y-Cruncher.

Для простоты комплекты памяти были поделены на несколько категорий в зависимости от их плотности упаковки.

При оценке не учитывались цены на модули памяти. Отмечается, что рыночная цена на модули памяти очень нестабильная. Поэтому было принято решение о нецелесообразности сравнивать модули по значениям соотношения их цены и производительности. Это означает, что хотя в таблицах были проставлены актуальные цены на протестированные модули, учет по ним не проводился.

Рейтинг Tom's Hardware модулей памяти (RAM) для Intel-систем

Tom's Hardware составил рейтинг лучших модулей RAM-памяти для Intel- и AMD-систем

Tom's Hardware составил рейтинг лучших модулей RAM-памяти для Intel- и AMD-систем


Рейтинг Tom's Hardware модулей памяти (RAM) для AMD-систем


Tom's Hardware составил рейтинг лучших модулей RAM-памяти для Intel- и AMD-систем

Tom's Hardware составил рейтинг лучших модулей RAM-памяти для Intel- и AMD-систем


Тестовые системы, на которые проводились испытания модулей памяти для рейтинга Tom's Hardware

Tom's Hardware составил рейтинг лучших модулей RAM-памяти для Intel- и AMD-систем




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