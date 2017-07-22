Компания Kioxia (известная также по своему прежнему названию Toshiba) объявила о создании твердотельных накопителей Kioxia XG7 и Kioxia XG7-P нового поколения с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Сейчас готовится к выпуску первая партия этих устройств. По оценкам компании, интерес к ней будут проявлять создатели контента, геймеры и энтузиасты, заинтересованные в получении высокой производительности и емкости.
Новые модели будут выпускаться в форм-факторе M.2-2280. Намечен выпуск моделей емкостью 256 Гбайт, 512 Гбайт и 1 Тбайт (серия XG7), а также 2 Тбайт и 4 Тбайт (серия XG7-P).
Как заявляет производитель, новые твердотельные накопители обеспечат двукратный рост скорости последовательного чтения, а скорость последовательной записи возрастет примерно в 1,6 раза по сравнению с тем, что демонстрируют модели предыдущего поколения (диски XG6 емкостью 1 Тбайт).
Исходя из этих заявлений, можно оценить, что скорость чтения у новых накопителей Kioxia XG7 и Kioxia XG7-P составит до 6,3 Гбайт/с, а скорость записи - до 5,9 Гбайт/с.
Для выпуска носителей данных была разработана новая платформа с контроллером, совместимым с NVMe 1.4 и возможностью поддержки интерфейса PCIe 4.0 x4.
Помимо высокой производительности и большой емкости, новые накопители будут иметь расширенные дополнительные возможности безопасности, включая TCG Pyrite 2.01, а также TCG Opal SSC.
Продажи новых твердотельных накопителей начнутся в 2021 году. Точные дата и цены пока не разглашаются, но эксперты рынка ожидают, что Kioxia не будет тянуть с запуском и постарается вывести их на рынок в сжатые сроки.
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