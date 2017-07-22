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NVIDIA ведет разработку собственной версии технологии Smart Access Memory (SAM)

13 ноября 2020, 11:47




В коротком интервью для издания GamersNexus компания NVIDIA подтвердила, что ведет разработку технологии, напоминающей по своему принципу работы функцию Smart Access Memory (SAM). Ее анонсировала ранее компания AMD применительно к своим видеокартами серии Radeon RX 6000.

NVIDIA ведет разработку собственной версии технологии полного доступа к графической памяти Smart Access Memory (SAM)


AMD рассматривает эту технологию как необходимый элемент для выстраивания «совершенной игровой платформы» следующего поколения с процессорами AMD Ryzen 5000 (Zen3) и видеокартами AMD Radeon RX 6000 (RDNA2). Принцип ее работы основан на том, что в обычных настольных система под управлением Windows процессоры могут одновременно обращаться только к части графической памяти (VRAM). Это ограничивает производительность всей системы. Для расширения этого канала передачи данных была создана технология AMD Smart Access Memory. Она позволяет задействовать весь потенциал памяти графического процессора и тем самым устранить возникшее узкое место. По оценкам AMD, внедрение SAM позволяет повысить производительность до 11% в ряде популярных игр.

NVIDIA ведет разработку собственной версии технологии полного доступа к графической памяти Smart Access Memory (SAM)

Данные AMD о росте производительности в ряде популярных игр при подключении функции SAM.


AMD опубликовала диаграмму «реального прироста производительности» за счет технологии SAM в играх 4K. AMD ожидает увеличения на 11% в Forza Horizon 4 и на 5-6% в Borderlands 3, Gears 5, Hitman 5 и Wolfenstein Young Blood.

NVIDIA ведет разработку собственной версии технологии полного доступа к графической памяти Smart Access Memory (SAM)

Тестовая система: процессор AMD Ryzen 9 5900X и графический процессор Radeon RX 6800 XT с технологией SAM, Источник: AMD


Как показывают реальные события, в AMD решили одновременно выпустить новые процессоры и новую графику, предоставив, тем самым, геймерам возможность ознакомления с указанной технологией. Однако у такого подхода есть свой изъян, считают в NVIDIA. При попытке запуска SAM сейчас возникают ограничения, связанные с необходимостью использования только определенного оборудования.

В ответ на эту ремарку AMD действительно подтвердила, что SAM будет работать только на процессорах Ryzen 5000 и графических процессорах Radeon RX 6000. Поэтому даже на материнские платы потребуют установить обновление прошивки AGESA 1.1.0.0.

Со своей стороны, NVIDIA заявила, что эта технология на самом деле является частью существующих спецификаций PCI Express. Следовательно, нужно рассматривать ее шире. Ее можно применять на графическом процессоре Ampere, причем эта возможность будет распространяться как для процессоров AMD, так и Intel.

Таким образом, по иронии судьбы, решение NVIDIA может работать как с процессорами AMD, так и с процессорами Intel, в то время как в формате, предложенном AMD, это решение будет доступно только при определенных аппаратных ограничениях.

Эта информация была изложена в твите GamersNexus в следующем виде:





Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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