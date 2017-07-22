На днях Apple объявила о переходе на использование нового поколения ARM-чипсетов Apple Silicon собственной разработки, показав его первый образец - процессор M1. Это отражает принятое стратегическое решение, связанное с отказом от использования процессоров Intel. Но до сих пор не был назван производитель, которому будет поручено выпускать будущие процессоры. Очевидно, что Apple собирается заниматься только их разработкой, а их выпуск будет поручен сторонней компании. По всей видимости, ею может стать Samsung Electronics.
Согласно отчету, опубликованному на сайте издания BusinessKorea, существует большая вероятность того, что именно южнокорейский гигант может стать производителем чипсета M1. Если эта информация является достоверной, то примерно через пять лет Samsung станет выпускать чипсеты для Apple.
Производителем первого чипа M1 для Apple занимается Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Однако сейчас в этой компании наблюдается большая перегруженность заказами и поэтому она испытывает трудности с их удовлетворением. Договорные сроки выпуска сдвигаются, и по-видимому эта причина заставила Apple искать другие варианты для размещения своих заказов. По имеющимся сведениям, Apple может передать часть своих заказов Samsung.
Примечательно, что недавно выпущенный набор микросхем M1 производится по 5-нм техпроцессу, а TSMC и Samsung - единственные в мире компании, которые на данный момент успели освоить этот производственный процесс.
Apple уже подтвердила, что устройства Mac на базе чипсета M1 от Apple Silicon будут работать в 3,5 раза быстрее, чем предыдущие модели на базе Intel. Поэтому та компания, которая будет выпускать будущие Apple Silicon, имеет все шансы ускоренно развивать свои технологические мощности.
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