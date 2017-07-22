Глава подразделения Microsoft Xbox Фил Спенсер объявил, что за первые 24 часа продаж игровых консолей Xbox Series X следующего поколения интерес к ним проявили геймеры со значительно большего числа регионов и стран, чем ожидалось, а объем продаж превысил показатели, которые наблюдались при запуске игровых приставок Xbox предыдущего поколения. Со слов Спенсера, это отражает большой успех, которого смогла добиться компания Microsoft. Напомним, Xbox Series X поступили в продажу всего пару дней назад, 10 ноября.
В то же время Фил Спенсер не сообщил точной информации о зарегистрированных объемах продаж. Он лишь подчеркнул, что Microsoft ожидала менее ажиотажный спрос, поэтому в настоящее время активно работает с ритейлерами над поставкой новой партии игровых приставок для восстановления складских запасов.
Интерес к новому продукту Microsoft, как считают эксперты, связан не только с его игровой направленностью. Существует мнение, что рано или поздно многие игроки задаются вопросом, что выгоднее приобретать: игровую приставку или компьютер с аналогичной производительностью? Первый вариант - это узкоспециализированное решение, но оно более доступное и оптимизировано под определенную прикладную задачу. В то же время спектр прикладных задач, выполняемых на ПК, намного шире, но стоимость такого устройства намного выше.
Проведенная экспертами оценка позволяет сделать вывод, что при сравнении недавно выпущенной приставки Xbox Series X с настольных компьютером аналогичной производительности покупателю придется заплатить как минимум на 70% больше при покупке ПК.
Но это не самая большая проблема, которая волнует покупателей.
Чтобы собрать ПК с производительностью, эквивалентной Microsoft Xbox Series X, придется потратиться на хороший 8-ядерный процессор уровня Ryzen 7 3700X (не менее 300 долларов), SSD с интерфейсом PCIe. 4.0 (200 долларов) и видеокарту уровня Radeon RX 6800 (580 долларов).
Здесь возникает вопрос о доступности этого оборудования на рынке. Видеокарта Radeon RX 6800 поступит в продажу через неделю, но многие уже сегодня говорят о сложностях с ее покупкой. Видеокарта GeForce RTX 3080 уже стала дефицитом, и, похоже, он исчезнет нескоро, по прогнозам, только через несколько месяцев.
Эти оценки указывают, что на рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда геймеры, поставленные перед таким выбором, будут решать: ждать или покупать?
В общем, создание компьютера, аналогичного по производительности Xbox Series X, оказалось хлопотным и дорогим занятием. Поэтому те пользователи, которые ищут, в первую очередь, возможности для игры и мультимедийных задач, сразу направятся в магазин за новыми приставками Microsoft.
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