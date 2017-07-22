Китайская компания BOE Technology, известный производитель дисплеев, продолжает развивать технологии LCD. Ее новое достижение - выпуск 55-дюймового 4K-дисплея с активной матрицей на квантовых точках (AMQLED). Компания официально объявила о достижении ею нового рубежа в своем технологическом развитии.
Сообщается, что при реализации AMQLED используется технология электролюминесцентных квантовых точек. Новый 55-дюймовый 4K-дисплей AMQLED имеет разрешение 3840х2160 пикселей, обеспечивает воспроизведение гаммы цветов до уровня 119% от стандарта NTSC, его уровень контрастности составляет 1 000 000:1.
В настоящее время дисплейная технология квантовых точек существует в двух разновидностях. Точки квантового уровня создаются: 1) методом фотолюминесцентной подсветки и 2) путем применения диодов с активной электролюминесценцией (AMQLED).
Качественное отличие технологии AMQLED от подсветки квантовых точек методом фотолюминесценции заключается в том, что для работы AMQLED-дисплеев нет необходимости применять заднюю подсветку, при этом квантовые точки получают способность излучать свет при подаче тока.
Метод AMQLED обладает различными преимуществами перед конкурентной технологией. Он поддерживает свойство самолюминесценции, обеспечивает широкую цветовую гамму свечения и отличается большим сроком службы. Эти достоинства стали причиной выбора именно этой технологии для направления дисплеев с квантовыми точками в BOE.
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