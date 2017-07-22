РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Китай подключил в этом году уже 700 000 базовых станций 5G

13 ноября 2020, 17:19




Лю Лихонг, заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая, заявил, что в этом году в стране было установлено около 700 000 базовых станций 5G, хотя согласно первоначальным планам предполагалось, что за год будет установлено около 500 000 таких станций.

Замминистра отметил, что число установленных в этом году базовых станций 5G более чем вдвое превышает количество установок в остальном мире. Впрочем, эта оценка не была подтверждена источником получения информации, поэтому нуждается в проверке.

Китай подключил в этом году 700 000 базовых станций 5G


Лю Лихонг также сообщил, что в октябре этого года в Китае работало в общей сложности более 690 000 базовых станций 5G, к ним подключались за это время более 160 миллионов устройств. Замминистра отметил, что в настоящее время общее число подключавшихся в Китае к базовым станциям 5G устройств уже превысило 180 миллионов единиц.

Он также отметил, что для полного покрытия сетью 5G всей территории Китая потребуется установить в общей сложности около 10 миллионов базовых станций 5G. Для реализации этих планов потребуются инвестиции в размере около 280 миллиардов долларов.

Отмечается, что Китай намерен занять лидирующие позиции в области развития таких передовых технологий, как 5G, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и другие. По мнению руководства этой страны, эти технологии являются определяющими для развития современной экономики.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • Intel выпустил первую карту расширения AX210 M.2 с поддержкой сетей WiFi 6E
  • Аккумулятор iPhone 12 разряжается в сетях 5G на 20% быстрее, чем в 4G
  • Китай запустил первый в мире испытательный спутник космической связи поколения 6G
  • NASA восстановила управляемость Voyager 2 на расстоянии 18,8 млрд км
  • Первые результаты публичных тестов скорости интернета через SpaceX Starlink соответствуют обещаниям Маска

    • следующая новость
    В анналах TENAA найдены характеристики предполагаемого Honor V40

    предыдущая новость
    BOE выпустил 55-дюймовый дисплей с квантовыми точками на технологии AMQLED

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Постоянная активация Windows 10 за 852 рубля: как это сделать? Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Постоянная активация Windows 10 за 852 рубля Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 ноября, 2020

    Игровой ПК Corsair Vengeance a7200 A-series оснащен новейшим оборудованием

    В анналах TENAA найдены характеристики предполагаемого Honor V40

    Китай подключил в этом году уже 700 000 базовых станций 5G

    BOE выпустил 55-дюймовый дисплей с квантовыми точками на технологии AMQLED

    Консоль Microsoft Xbox Series X отметилась рекордными продажами - оценка причин

    Через пять лет Samsung Electronics может стать основным производителем Apple Silicon

    NVIDIA ведет разработку собственной версии технологии Smart Access Memory (SAM)

    Kioxia выпустила твердотельные накопители нового поколения XG7 и XG7-P с интерфейсом PCIe 4.0

    12 ноября, 2020

    Tom's Hardware составил рейтинг модулей памяти (RAM) для Intel- и AMD-систем

    Слухи: где появится Apple Silicon вслед за MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini?

    Новые продукты Apple на базе M1 обошли в тестах на производительность прежние MacBook Pro

    TCL представила первый в мире 34-дюймовый сверхширокий изогнутый игровой монитор R1000 165 Гц

    Планшет iPad Mini 6-го поколения окажется намного крупнее предшественника

    Intel выпустил первую карту расширения AX210 M.2 с поддержкой сетей WiFi 6E

    Samsung анонсировала чипсет Exynos 1080 с улучшенной поддержкой 5G

    Смартфоны на базе чипсета 6-нм UNISOC Tiger T7520 5G появятся в 2021 году

    Maxon обновила тестовый пакет 3D-графики Cinebench R23, добавив поддержку Apple M1

    11 ноября, 2020

    NVIDIA дополнит линейку Ampere «промежуточной» видеокартой GeForce RTX 3080 Ti

    Слухи: Qualcomm получила разрешение на возобновление поставок чипов для Huawei

    Одно из восьми графических ядер чипа Apple M1 стоит четверть полной цены MacBook Air

    ССЫЛКИ