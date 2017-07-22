Лю Лихонг, заместитель министра промышленности и информационных технологий Китая, заявил, что в этом году в стране было установлено около 700 000 базовых станций 5G, хотя согласно первоначальным планам предполагалось, что за год будет установлено около 500 000 таких станций.
Замминистра отметил, что число установленных в этом году базовых станций 5G более чем вдвое превышает количество установок в остальном мире. Впрочем, эта оценка не была подтверждена источником получения информации, поэтому нуждается в проверке.
Лю Лихонг также сообщил, что в октябре этого года в Китае работало в общей сложности более 690 000 базовых станций 5G, к ним подключались за это время более 160 миллионов устройств. Замминистра отметил, что в настоящее время общее число подключавшихся в Китае к базовым станциям 5G устройств уже превысило 180 миллионов единиц.
Он также отметил, что для полного покрытия сетью 5G всей территории Китая потребуется установить в общей сложности около 10 миллионов базовых станций 5G. Для реализации этих планов потребуются инвестиции в размере около 280 миллиардов долларов.
Отмечается, что Китай намерен занять лидирующие позиции в области развития таких передовых технологий, как 5G, Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и другие. По мнению руководства этой страны, эти технологии являются определяющими для развития современной экономики.
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