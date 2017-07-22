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В анналах TENAA найдены характеристики предполагаемого Honor V40

13 ноября 2020, 18:26




В ожидании выпуска нового флагманского смартфона Honor V40, анонс которого должен состояться в декабре, эксперты обратили внимание на один документ Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Он относится к неизвестной модели телефона Honor с номером HJC-AN00 / HJC-TN00, для которой было получено одобрение со стороны регулятора.

Точная принадлежность устройства к какой-то определенной марке телефона неизвестна. Но эксперты сделали предположение, что это может быть давно ожидаемый флагман Honor.

В анналах TENAA найдена спецификация на смартфон, возможно, будущий флагман Honor V40


В документе TENAA отражены детали спецификации телефона, получившего одобрение. Во-первых, это его габаритные размеры - 161,6х74,8х7,46 мм. Неизвестный аппарат имеет OLED-дисплей с диагональю 6,53 дюймов и каплевидный вырез под селфи-камеру. Вес аппарата 179 грамм. Он будет доступен в цветах Magic Night Black, Iceland Fantasy, Titanium Silver и Emerald.

Модель HJC-AN00 / TN00 работает на чипсете Dimensity 800U. Дисплей поддерживает разрешение Full HD+ при частоте обновления 60 Гц. Внутри аппарата установлена батарея емкостью 3800 мАч. Мощность быстрой зарядки составляет 66 Вт. Телефон работает на Android.

У телефона имеется фронтальная камера на 16 Мп. На тыльной стороне устройства установлен блок из четырех сенсоров на 64+8+2+2 мегапикселей.

В анналах TENAA найдена спецификация на смартфон, возможно, будущий флагман Honor V40


Неизвестный смартфон может работать в сетях 5G с поддержкой eMBB (Enhanced mobile broadband). Это открывает для него доступ к дополнительным услугам: возможность получения дополнительных возможностей в сетях 4G LTE, обеспечивающих высокую скорость передачи данных в широкой зоне покрытия 5G NR и 4G LTE.

Помимо этого, eMBB обеспечивает большую емкость, необходимую для поддержки пиковых скоростей передачи данных как на территории с большим скоплением людей, так и для конечных пользователей, которые находятся в движении.

Поддержка eMBB позволяет также добиться умеренного улучшения задержек в сетях 5G/4G, что помогает использовать этот телефон вместе с приложениями AR/VR, смотреть потоковое видео UltraHD, получать сигнал от станций кругового потокового вещания и многое другое.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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