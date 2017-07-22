Американской компании Corsair Gaming, известная выпуском компьютерной периферии и оборудования под брендом CORSAIR, обновила свою линейку игровых настольных компьютеров Vengeance A-series, добавив в нее новую мощную модель под номером a7200 с оборудованием самого высокого уровня.
Это настольный компьютер башенного типа с оборудованием самого последнего поколения. Основу его вычислительной мощности составляет 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 5900X на базе архитектуры «Zen 3», работающий на пару с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 поколения «Ampere». Системная плата - MSI B550-A Pro.
Система жидкостного охлаждения построена на базе кулера H100i RGB Pro XT AIO CLC, позволяющего разгонять компьютер до высоких тактовых частот, а также понижать температуру графической платы, помогая ей добиваться высокой скорости рендеринга.
Оперативная память ПК представлена двумя 16-Гбайт модулями Vengeance RGB Pro DDR4-3200 с RGB-подсветкой. Система хранения представлена 1-Тбайтным SSD-накопителем Force MP600 PCIe Gen 4 NVMe и 2-Тбайтным HDD-диском.
Установлен блок питания RM750W последней версии, который рассчитан на работу при полной нагрузке всей системы.
В линейке Vengeance A-series есть также и «упрощенная» модель, оснащенная 8-ядерным процессором Ryzen 7 5800X в сочетании с графикой GeForce RTX 3070 и 16 Гбайт двухканальной памяти DDR4-3200.