Тайваньская компания MSI объявила об устранении для ряда своих мониторов «проблемы» отсутствия у игровой консоли SONY PS5 поддержки разрешения QHD (1440p). MSI дополнила в их прошивку эксклюзивный режим Console Mode. Используя его, геймеры смогут запускать игры со своих консолей PS5 без снижения качества картинки на экране.
Console Mode позволяет на ряде мониторов MSI QHD автоматически принимать картинку с разрешением 4K и масштабировать ее до разрешения HDR. Игровые возможности значительно улучшаются, а геймеры могут запускать консольные игры с монитором QHD.
До сих пор геймерам приходилось мириться с падением качества картинки. При подключении PS5 к монитору QHD, несмотря на доступную физическую возможность воспроизводить картинку с разрешением 1440p, в реальности на экране выводилась картинка с более низким разрешением Full HD. Качество изображения на экране было хуже, чем та, которую теоретически мог предоставить монитор.
Пока геймеры использовали для подключения обычный телевизор, это не вызывало у них раздражения. Но в настоящее время геймеры все чаще подключают игровую приставку PS5 к монитору, а прироста качества картинки на экране не получают. Отсутствие поддержки разрешения QHD была для них помехой, которую теперь исправляет режим Console Mode.
MSI подготовила специальную таблицу, в которой перечислены мониторы, поддерживающие новый режим Console Mode.
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