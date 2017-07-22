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MSI решила проблему отсутствия поддержки QHD у консоли SONY PS5

13 ноября 2020, 23:12




Тайваньская компания MSI объявила об устранении для ряда своих мониторов «проблемы» отсутствия у игровой консоли SONY PS5 поддержки разрешения QHD (1440p). MSI дополнила в их прошивку эксклюзивный режим Console Mode. Используя его, геймеры смогут запускать игры со своих консолей PS5 без снижения качества картинки на экране.

Console Mode позволяет на ряде мониторов MSI QHD автоматически принимать картинку с разрешением 4K и масштабировать ее до разрешения HDR. Игровые возможности значительно улучшаются, а геймеры могут запускать консольные игры с монитором QHD.

MSI решила проблему отсутствия поддержки QHD у консоли SONY PS5


До сих пор геймерам приходилось мириться с падением качества картинки. При подключении PS5 к монитору QHD, несмотря на доступную физическую возможность воспроизводить картинку с разрешением 1440p, в реальности на экране выводилась картинка с более низким разрешением Full HD. Качество изображения на экране было хуже, чем та, которую теоретически мог предоставить монитор.

MSI решила проблему отсутствия поддержки QHD у консоли SONY PS5


Пока геймеры использовали для подключения обычный телевизор, это не вызывало у них раздражения. Но в настоящее время геймеры все чаще подключают игровую приставку PS5 к монитору, а прироста качества картинки на экране не получают. Отсутствие поддержки разрешения QHD была для них помехой, которую теперь исправляет режим Console Mode.

MSI подготовила специальную таблицу, в которой перечислены мониторы, поддерживающие новый режим Console Mode.
MSI решила проблему отсутствия поддержки QHD у консоли SONY PS5




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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