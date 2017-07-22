По сети распространился неожиданный твит от источника под ником L0vetodream. Он отличается публикацией только очень надежной и тщательно проверенной информации. Его твит не мог быть просто шуткой! L0vetodream сообщил, что в следующем месяце Apple готовит «Рождественский сюрприз» (Christmas surprise). Что это такое? О чем речь? Все это осталось в тайне. Но это совсем не похоже на розыгрыш.
В своем загадочном твите L0vetodream отметил, что «сюрприз» от Apple «хорош для зимы». В настоящее время все еще неизвестно, о чем могла быть эта ссылка, хотя многие поклонники и эксперты уже успели высказать свои предположения.
You'll get a Christmas surprise from Apple（PS：Winter exclusive、good for winter）
Первая из высказанных версий имеет исключительно американский оттенок. Но о ней стоит стоит упомянуть, потому что это одна из возможных причин.
Все американские поклонники Apple помнят, что в декабре прошлого года Apple объявила о праздничной акции, которая позволила владельцам бонусной банковской карты Apple Card получать до 6% ежедневного возврата наличных (cashback), потраченных на покупку большинства продуктов Apple. Для этого требовалось соблюсти одно условие - следовало приобрести любой продукт Apple до конца года.
Другими словами, год назад «сюрприз» был исключительно финансовый и заключался во «всеобщей» 6% скидке на все продукты Apple. Что будет в этом году? Возможно, Apple распространит свои финансовые скидки на другие страны?
Более технически «заточенные» поклонники вспомнили, что, несмотря на обилие новых продуктов, которые Apple анонсировала в последние несколько месяцев, в ее запаснике еще остались две ожидаемые новинки, о которых ходят слухи. Их ждут многие. Но эти продукты все еще не выпущены: новые наушники AirPods Studio класса High End, которые дополнят линейку уже существующих моделей AirPods и трекеры AirTags.
То, что эти продукты должны скоро появиться, подтверждает код, который был недавно обнаружен в бета-версии iOS 14.3. Код позволил сделать вывод, что Apple разрабатывает полноценную экосистему, охватывающую все продукты компании, для добавления поддержки трекеров предметов через приложение Find My. Это касается как трекеров, которые могли бы выпускать другие компании, так и дополнительной поддержки собственных ожидаемых к выпуску трекеров AirTags.
В бета-версии iOS 14.3 также обнаружили значок, который может намекать на дизайн ожидаемых AirPods Studio.
В то же время многие считают, что новые «экосистемные» продукты «AirPods Studio» и «AirTags» вряд ли будут выпущены до конца года. По оценкам экспертов, раз этого еще не произошло, то, скорее всего, эти два продукта будут представлены в начале 2021 года.
Будем ждать!
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