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Microsoft прекращает активное развитие Windows 10 до конца 2020 года

16 ноября 2020, 11:00




Согласно достоверному источнику, в Microsoft решили завершить активное развитие операционной системы Windows 10 до конца года. Все выпускаемые пакеты обновлений будут связаны только с устранением выявленных проблем с безопасностью.

Microsoft прекращает до конца 2020 года активное развитие Windows 10


Это неофициальное заявление может вызвать шок, потому что выглядит совсем фатально. Но стоить обратить внимание на слова «до конца года» - они ключевые, отмечает источник. Обновления безопасности будут выпускаться как и раньше, но в их составе не будет так называемых дополнительных обновлений (Optional updates).

Опциональные обновления еще известны как обновления класса C и D. Их выпуск приходится на третью и четвертую недели каждого месяца. В основном они связаны с развитием функциональности системы. Другими словами, Microsoft замораживает до конца года работы по улучшению или модернизации существующих функций, а также приостанавливает разработку новых инструментов, относящиеся к Windows 10.

Причина, по которой в Microsoft решили сократить обновления Windows 10 в оставшиеся полтора месяца, звучит крайне интересно. Остановку связывают с «минимальной активностью» в штаб-квартире компании в Редмонде. Это действительно так, и связано это с традиционным периодом отпусков и выходных инженеров компании.

Однако не исключено, что Microsoft снижает активность по обновлению Windows 10 на полтора месяца из-за пандемии COVID-19 в США.

Известно, что весной этого года Microsoft уже приостанавливала работы над обновлениями по этой же причине. Тогда было дано объяснение, что «эти работы могут негативно влиять на производительность компьютеров в трудный период самоизоляции». Как раз сейчас, во время так называемой второй волны COVID-19 в мире, ситуация повторяется.



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