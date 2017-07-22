Согласно достоверному источнику, в Microsoft решили завершить активное развитие операционной системы Windows 10 до конца года. Все выпускаемые пакеты обновлений будут связаны только с устранением выявленных проблем с безопасностью.
Это неофициальное заявление может вызвать шок, потому что выглядит совсем фатально. Но стоить обратить внимание на слова «до конца года» - они ключевые, отмечает источник. Обновления безопасности будут выпускаться как и раньше, но в их составе не будет так называемых дополнительных обновлений (Optional updates).
Опциональные обновления еще известны как обновления класса C и D. Их выпуск приходится на третью и четвертую недели каждого месяца. В основном они связаны с развитием функциональности системы. Другими словами, Microsoft замораживает до конца года работы по улучшению или модернизации существующих функций, а также приостанавливает разработку новых инструментов, относящиеся к Windows 10.
Причина, по которой в Microsoft решили сократить обновления Windows 10 в оставшиеся полтора месяца, звучит крайне интересно. Остановку связывают с «минимальной активностью» в штаб-квартире компании в Редмонде. Это действительно так, и связано это с традиционным периодом отпусков и выходных инженеров компании.
Однако не исключено, что Microsoft снижает активность по обновлению Windows 10 на полтора месяца из-за пандемии COVID-19 в США.
Известно, что весной этого года Microsoft уже приостанавливала работы над обновлениями по этой же причине. Тогда было дано объяснение, что «эти работы могут негативно влиять на производительность компьютеров в трудный период самоизоляции». Как раз сейчас, во время так называемой второй волны COVID-19 в мире, ситуация повторяется.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer Cynosa V2. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer Cynosa V2 относится к типу мембранных игровых клавиатур. Она стала обновлением выпущенной пару лет назад Razer Cynosa, отличаясь от неё намного более широкими возможностями и наличием отдельного блока мультимедийных клавиш. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Cynosa V2: игровая клавиатура с эффектной подсветкой".