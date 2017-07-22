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OPPO может показать на INNO Day 2020 концептуальный телефона будущего

16 ноября 2020, 12:40




На ежегодном мероприятии компании OPPO под названием INNO DAY, который китайский производитель собирается провести 17 ноября, должна состояться демонстрация новых технологий, находящихся сейчас в разработке компании. Буквально накануне в сети появился официальный тизер, который демонстрирует концептуальное устройство с выдвижным дисплеем.

Изображение нового необычного устройства было размещено в социальной сети Weibo с подписью, которая переводится приблизительно следующим образом: «Большой экран? Маленький экран? Бесконечный экран? В будущем ваш мобильный телефон может свободно втягиваться <под нужный размер>».

На картинке показана рисованная картинка телефона. У него изогнут край экрана, а дисплей может выдвигаться или, наоборот, убираться внутрь. Благодаря этому, можно изменять размер экрана в зависимости от желания пользователя и прикладной задачи.

OPPO может показать на INNO Day 2020 новый концепт телефона будущего


Тизер однозначно дает понять, что OPPO присоединяется к растущей группе производителей, занятых разработкой собственной модели складного телефона. Какая именно технология будет применяться для «свертывания» экрана, пока не уточняется.

В списке уже есть известные производители. Например, компания TCL, которая в начале этого года уже демонстрировала свою раскладывающуюся модель. В прошлом месяце даже просочилась информация, что у нее уже появился рабочий прототип такого устройства.

Другой пример - компания LG, которая в 2019 году запатентовала телефон с раскладывающимся дисплеем. Возможно, LG планирует выпустить его в ближайшем будущем в качестве одного из продуктов в рамках проекта Explorer.

В этом месяце Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая опубликовало патент OPPO, где было обнародовано устройство с выдвижным дисплеем. Как считают эксперты, существует большая вероятность того, что подобное устройство может быть показано на завтрашнем мероприятии OPPO.

В то же время в сообщении OPPO на Weibo четко указывается, что речь идет о концептуальном устройстве. Поэтому надеяться на то, что уже завтра такое устройство «вдруг» появится в продаже, явно преждевременно. Рассчитывать на покупку в ближайшее время таких устройств явно не стоит.

Тем не менее, даже заявка о создании рабочей концептуальной модели уже указывает на то, что эра складных телефонов постепенно приближается. Рано или поздно, но их время наступит.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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