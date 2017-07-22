На ежегодном мероприятии компании OPPO под названием INNO DAY, который китайский производитель собирается провести 17 ноября, должна состояться демонстрация новых технологий, находящихся сейчас в разработке компании. Буквально накануне в сети появился официальный тизер, который демонстрирует концептуальное устройство с выдвижным дисплеем.
Изображение нового необычного устройства было размещено в социальной сети Weibo с подписью, которая переводится приблизительно следующим образом: «Большой экран? Маленький экран? Бесконечный экран? В будущем ваш мобильный телефон может свободно втягиваться <под нужный размер>».
На картинке показана рисованная картинка телефона. У него изогнут край экрана, а дисплей может выдвигаться или, наоборот, убираться внутрь. Благодаря этому, можно изменять размер экрана в зависимости от желания пользователя и прикладной задачи.
Тизер однозначно дает понять, что OPPO присоединяется к растущей группе производителей, занятых разработкой собственной модели складного телефона. Какая именно технология будет применяться для «свертывания» экрана, пока не уточняется.
В списке уже есть известные производители. Например, компания TCL, которая в начале этого года уже демонстрировала свою раскладывающуюся модель. В прошлом месяце даже просочилась информация, что у нее уже появился рабочий прототип такого устройства.
Другой пример - компания LG, которая в 2019 году запатентовала телефон с раскладывающимся дисплеем. Возможно, LG планирует выпустить его в ближайшем будущем в качестве одного из продуктов в рамках проекта Explorer.
В этом месяце Национальное управление по интеллектуальной собственности Китая опубликовало патент OPPO, где было обнародовано устройство с выдвижным дисплеем. Как считают эксперты, существует большая вероятность того, что подобное устройство может быть показано на завтрашнем мероприятии OPPO.
В то же время в сообщении OPPO на Weibo четко указывается, что речь идет о концептуальном устройстве. Поэтому надеяться на то, что уже завтра такое устройство «вдруг» появится в продаже, явно преждевременно. Рассчитывать на покупку в ближайшее время таких устройств явно не стоит.
Тем не менее, даже заявка о создании рабочей концептуальной модели уже указывает на то, что эра складных телефонов постепенно приближается. Рано или поздно, но их время наступит.
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