Брюс Ли, вице-президент компании Huawei, призвал не покупать чехлы для смартфонов с металлическими вставками. Несмотря на их выигрышный внешний вид и повышенную прочность и надежность, они ухудшают характеристики телефона. В качестве примера он привел модель Mate 40.
Ли высказал свою рекомендацию при ответе на вопросы поклонников компании в связи с покупкой ими одной из моделей линейки Mate 40. Рекомендации относились только к моделям Huawei Mate 40, но очевидно, что они носят универсальный характер.
Прежде всего, Ли отметил, что уже появились в продаже практически все модели серии Huawei Mate 40, за исключением базовой Mate 40. Новые телефоны оснащены самым мощным «5-нм чипсетом Kirin 9000, сверхбыстрой зарядкой и впечатляющими камерами».
Далее Ли отметил, что при покупке смартфона многие сейчас стараются сразу подобрать к телефону выразительный чехол, который будет отражать их индивидуальность. Соответствующий вопрос были задан руководителю Huawei пользователей сети Weibo. Он спросил, подходит ли конкретная модель чехла от стороннего производителя для его смартфона Mate 40, поскольку официальных чехлов пока нет в наличии.
В ответ Ли отметил, что названный в письме чехол имеет металлические вставки. Из-за этого он смотрится привлекательно на фоне других моделей чехлов. Но в этом же заключается и его проблема.
По мнению Ли, применение металлических чехлов может серьезно повлияет на мощность радиосигнала и надежность работы системы определения местоположения через GPS. Речь идет о том, что из-за металлического корпуса принимаемый и отправляемый радиосигнал испытывает искажения и потерю мощности. Чтобы компенсировать слабый сигнал, телефон вынужден потреблять больше энергии для приема сигналов. Это, в свою очередь, ведет к росту скорости разрядки аккумулятора телефона и сокращению срока его службы.
Как отметил Ли, чехлы изготавливаются в основном из неметаллических материалов, таких как различные формы пластика и смеси других материалов - ткань и кожа. Однако в последнее время некоторые производители стали активно добавлять металлические вставки для придания чехлу дополнительной прочности.
Несмотря на более выигрышный внешний вид и дизайн, Ли рекомендует избегать приобретения подобного рода чехлов, имеющих металлические вставки, поскольку они могут негативно влиять на производительность работы телефона.
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