Китайская компания Jonsbo, уже хорошо известный бренд в Японии, Германии, Швеции и ряде других стран, выпустила новую мощную модель двухконтурного процессорного кулера CR-2100.
Конструкция кулера включает в себя шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм, которые отбирают тепло непосредственно с основания процессора и передают его на два стековых блока из алюминиевых пластин. Отвод тепла от стековых радиаторов осуществляется с использованием пары вентиляторов, работающих по «двухтактной» схеме. Оба радиаторных стековых модуля скреплены сверху пластиковой накладкой, украшенной логотипом Jonsbo.
Несмотря на впечатляющую мощность для отвода тепла, кулер получился относительно компактным. Его высота не превышает «стандартные» 160 мм, что позволяет устанавливать эту модель в большинстве компьютерных корпусов среднего размера.
Общие габаритные размеры нового кулера - 120х159х134 мм (ШxВxГ), вес - 900 г.
Каждый из двух 120-мм вентиляторов может вращаться со скоростью от 700 до 1500 об/мин. Их суммарная мощность прокачки воздуха составляет до 1,78 куб.м/мин. При этом выходной шум не превышает 29,5 дБА. Для сравнения: уровень шума современного компьютера обычно находится в пределах от 35 до 50 дБА.
Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП - LGA1200, AM4, LGA115x и LGA2066.
Цена кулера пока не раскрыта.
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