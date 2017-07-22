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Процессорный кулер Jonsbo CR-2100 прокачивает до 1,78 куб.м/мин

16 ноября 2020, 16:05




Китайская компания Jonsbo, уже хорошо известный бренд в Японии, Германии, Швеции и ряде других стран, выпустила новую мощную модель двухконтурного процессорного кулера CR-2100.

Процессорный кулер Jonsbo CR-2100


Конструкция кулера включает в себя шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм, которые отбирают тепло непосредственно с основания процессора и передают его на два стековых блока из алюминиевых пластин. Отвод тепла от стековых радиаторов осуществляется с использованием пары вентиляторов, работающих по «двухтактной» схеме. Оба радиаторных стековых модуля скреплены сверху пластиковой накладкой, украшенной логотипом Jonsbo.

Процессорный кулер Jonsbo CR-2100


Несмотря на впечатляющую мощность для отвода тепла, кулер получился относительно компактным. Его высота не превышает «стандартные» 160 мм, что позволяет устанавливать эту модель в большинстве компьютерных корпусов среднего размера.

Общие габаритные размеры нового кулера - 120х159х134 мм (ШxВxГ), вес - 900 г.

Процессорный кулер Jonsbo CR-2100


Каждый из двух 120-мм вентиляторов может вращаться со скоростью от 700 до 1500 об/мин. Их суммарная мощность прокачки воздуха составляет до 1,78 куб.м/мин. При этом выходной шум не превышает 29,5 дБА. Для сравнения: уровень шума современного компьютера обычно находится в пределах от 35 до 50 дБА.

Среди поддерживаемых типов сокетов ЦП - LGA1200, AM4, LGA115x и LGA2066.

Процессорный кулер Jonsbo CR-2100


Цена кулера пока не раскрыта.



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