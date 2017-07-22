Выпуск нового семейства iPhone 12 стал для Apple отправной точкой развития нового формата сообщества любителей iPhone - через демонстрацию творческих приемов в использовании смартфонов. Компания официально не выделяла это направление, но интерес к этой теме со стороны Apple уже отметили эксперты.
Эксперты не ошиблись. Это подтверждает видео, которое было опубликовано Apple. Она поделилась видеороликом, который стал первым в новом сериале 'Everyday Experiments' («Ежедневные эксперименты»). По слухам, Apple уже отсняла несколько серий, объединила их в сериал «Эксперименты» и теперь начинает регулярно публиковать их.
Сериал призван продемонстрировать пользователям богатые возможности iPhone 12 в области фото- и видеосьемки. Компания стремится показать, что теперь каждый может приобрести и применять новые навыки в повседневной жизни. Выпуск сериалов - это показ идей и способов для их реализации, повторить которые под силу каждому.
Везде, в каждой серии будет появляться смартфон iPhone, с помощью которого ведущие Apple научат использовать уникальные ситуации и получать интересные фотоснимки.
В первом «уроке» показаны интересные видео- и фотоэффекты, которые можно реализовать с помощью воздушных шариков, наполненных водой.
Ролик состоит из нескольких сюжетов: «Подвижная жидкость», «Замерзающее фруктовое мороженое» и другие. В ролике показаны результаты, которые можно получить, используя смартфон. Подробно показано, как создавать «красивые изображения из вещей, которые можно найти в доме».
В этом уроке можно научиться, как применять функцию замедленного движения при создании анимации, как создавать интересные сюжеты, используя масло, воду и пищевые красители. Есть также руководство по использованию светящихся палочек для ночной съемки.
Помимо замедленной съемки, Apple планирует в будущем научить пользователей творческому применению записей Dolby Vision HDR, замедленной съемке в ночном режиме, обучить редактированию в специальном приложении iMovie. Можно ожидать, что новые сюжеты уже скоро появятся.
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