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Apple запустила обучающий видеоблог 'Everyday Experiments' для iPhone 12

16 ноября 2020, 17:36




Выпуск нового семейства iPhone 12 стал для Apple отправной точкой развития нового формата сообщества любителей iPhone - через демонстрацию творческих приемов в использовании смартфонов. Компания официально не выделяла это направление, но интерес к этой теме со стороны Apple уже отметили эксперты.

Эксперты не ошиблись. Это подтверждает видео, которое было опубликовано Apple. Она поделилась видеороликом, который стал первым в новом сериале 'Everyday Experiments' («Ежедневные эксперименты»). По слухам, Apple уже отсняла несколько серий, объединила их в сериал «Эксперименты» и теперь начинает регулярно публиковать их.

Apple развивает видеоблог 'Everyday Experiments' для iPhone 12


Сериал призван продемонстрировать пользователям богатые возможности iPhone 12 в области фото- и видеосьемки. Компания стремится показать, что теперь каждый может приобрести и применять новые навыки в повседневной жизни. Выпуск сериалов - это показ идей и способов для их реализации, повторить которые под силу каждому.

Везде, в каждой серии будет появляться смартфон iPhone, с помощью которого ведущие Apple научат использовать уникальные ситуации и получать интересные фотоснимки.



В первом «уроке» показаны интересные видео- и фотоэффекты, которые можно реализовать с помощью воздушных шариков, наполненных водой.

Ролик состоит из нескольких сюжетов: «Подвижная жидкость», «Замерзающее фруктовое мороженое» и другие. В ролике показаны результаты, которые можно получить, используя смартфон. Подробно показано, как создавать «красивые изображения из вещей, которые можно найти в доме».

В этом уроке можно научиться, как применять функцию замедленного движения при создании анимации, как создавать интересные сюжеты, используя масло, воду и пищевые красители. Есть также руководство по использованию светящихся палочек для ночной съемки.

Помимо замедленной съемки, Apple планирует в будущем научить пользователей творческому применению записей Dolby Vision HDR, замедленной съемке в ночном режиме, обучить редактированию в специальном приложении iMovie. Можно ожидать, что новые сюжеты уже скоро появятся.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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