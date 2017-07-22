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Обнаружены «следы» 8-ядерного процессора, похожего на новый Intel Core Tiger Lake-H

16 ноября 2020, 22:53




Многие эксперты рынка ожидают, что в начале будущего года Intel может анонсировать новые модели высокопроизводительных мобильных процессоров серии Tiger Lake-U 11-го поколения на основе 10-нм архитектуры. Они дополнят линейку U, которая официально была представлена Intel еще в сентябре этого года.

Напомним, что первые образцы линейки Tiger Lake-U, отличающейся низким энергопотреблением, имели конфигурации, содержащие только до четырех ядер и восьми потоков - они появились еще в октябре. Серия U - это оптимизированный вариант для ноутбуков с невысоким уровнем энергопотребления, который позволяет получить сбалансированную конфигурацию по производительности, потреблению энергии и стоимости оснащения.

Обнаружены следы «неизвестного» 8-ядерного процессора, напоминающего Intel Core Tiger Lake-H 11-го поколения


В нынешней конфигурации линейки Intel представлены только модели U-процессоров, которыми можно уверено оснащать лишь ультрапортативные устройства. При оснащении более мощных ноутбуков сразу возникает контраст с предложением AMD, которая предлагает в сегменте мобильных устройств широкий набор процессоров, включая варианты до 8-ядерных / 16-поточных конфигураций. В таком окружении Intel оказалась в сложной ситуации. Поэтому компании необходимо предоставить адекватный ответ.

Процессоры Intel сейчас демонстрируют более высокую производительность в однопоточных операциях, но уступают процессорам AMD серии Ryzen 4000 в многопоточных прогонах.

В то же время в линейке, вроде бы как есть процессоры серии H. Но в отличие от моделей серии Tiger Lake-U, процессоры серии Tiger Lake-H оптимизированы не под широкий круг прикладного применения, а под высокопроизводительные вычисления. Имея хорошее оснащение своей вычислительной части, эти модели будут иметь ограниченную вычислительную мощность со стороны графики. Серия U предлагает до 96 исполнительных модулей (EU) на основе архитектуры графического процессора Xe-LP, в то время как варианты H будут ограничены до 32 модулей EU.

При такой конфигурации модели cерии H будут требовать установку плат дискретной графики. Поэтому для пользователей такой вариант не вписывается в их прикладные задачи.

Обнаружены следы «неизвестного» 8-ядерного процессора, напоминающего Intel Core Tiger Lake-H 11-го поколения


В этой ситуации большой интерес привлекает информация, опубликованная пользователем под ником APISAK на сайте Userbenchmark. Она касается тестирования неизвестного процессора, маркированного надписью «Insyde TigerLake».

Согласно опубликованным данным, процессор имеет 8 ядер и 16 потоков и поддерживает среднюю тактовую частоту 2,75 ГГц. Тестирование проводилось с использованием монитора, поддерживавшего разрешение 2560х1600 пикселей.

Обнаружены следы «неизвестного» 8-ядерного процессора, напоминающего Intel Core Tiger Lake-H 11-го поколения


Очевидно, что это был инженерный образец, поэтому названные частоты могут не отражать истинные тактовые частоты процессора. Зато были получены оценки прогона с использованием стандартной тестовой утилиты.

Обнаружены следы «неизвестного» 8-ядерного процессора, напоминающего Intel Core Tiger Lake-H 11-го поколения


Напомним, что процессор Intel Tiger Lake - это конструкция на базе Willow Cove, изготовленная на 10-нм кремниевом узле Intel SuperFin.

Обнаружены следы «неизвестного» 8-ядерного процессора, напоминающего Intel Core Tiger Lake-H 11-го поколения




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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