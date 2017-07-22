РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Microsoft объявила сроки завершения обслуживания устройств экосистемы Surface

16 ноября 2020, 23:13




В отличие от мобильных устройств, для которых Microsoft пыталась построить собственную экосистему, опираясь на существовавшую ранее экосистему Nokia, бизнес Microsoft на рынке мобильного оборудования в значительной степени благополучно сложился благодаря линейке устройств Surface. Именно эта линейка планшетов и ноутбуков Surface получила солидную пользовательскую базу.

Серия устройств Microsoft Surface разрабатывалась собственными силами Microsoft и впервые была анонсирована в 2012 года Стивом Балмером. Surface существует в четырёх редакциях: планшеты Surface RT, Surface Pro, к которым с 2015 года добавились ноутбуки Surface Book, а с 2016 года - мощные настольные компьютеры Surface Studio.

Microsoft объявила даты окончания обслуживания для своих устройств экосистемы Surface


Несмотря на родственные названия, линейка была построена неоднородно. Модели Surface RT используют процессор на базе архитектуры ARM, в то время как модели типа Surface Pro, Surface Book, Surface Studio работают на процессорах Intel. Все редакции могут работать с приложениями из Windows Store, однако только Surface Pro, Surface Book и Surface Studio позволяют устанавливать традиционные приложения для настольных компьютеров.

Тем не менее, Microsoft постоянно выпускала и до сих пор продолжает выпускать программные обновления для устройств своей линейки.

Сегодня Microsoft опубликовала подробный список выпущенных устройств экосистемы Surface с указанием дат окончания их обслуживания. В список входит полный ряд - от Surface RT 2012 года до Surface Laptop Go, выпущенного в прошлом месяце.

Microsoft объявила даты окончания обслуживания для своих устройств экосистемы Surface


Согласно приведенному списку, большинство устройств будут стабильно получать программные обновления в течение четырех лет со дня их выпуска. Но есть несколько исключений, когда срок обслуживания продлен до пяти лет. Более того, в списке есть даже модель Surface Pro 3, которая будет получать поддержку в течение семи лет.

В данном случае наличие такого списка отражает одно из основных преимуществ выбора устройств от производителя: вендор контролирует его развитие аппаратного и программного обеспечения. В отличие от OEM-производителей на Android, которые не дают полного контроля ни над программным обеспечением, ни над оборудованием для выпущенных ими устройств.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Планшет iPad Mini 6-го поколения окажется намного крупнее предшественника
  • Acer оснастила ультратонкий ноутбук Swift 5 системой антибактериальной защиты
  • Razer представила 13,4-дюймовый флагманский ноутбук Razer Book 13
  • «И кое что еще...»: Apple покажет 10 ноября новые MacBook на собственных ARM-процессорах
  • При изготовлении ноутбуков Pavilion HP активно применяет технологии вторичной переработки

    • следующая новость
    Уоррен Баффет избавился в сентябре от 36 млн акций Apple

    предыдущая новость
    Обнаружены «следы» 8-ядерного процессора, похожего на новый Intel Core Tiger Lake-H

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 ноября, 2020

    Huawei подтвердила продажу бизнеса смартфонов Honor

    Полиция Испании арестовала пятерых человек за кражу iPhone со склада Amazon на сумму полмиллиона долларов

    Уоррен Баффет избавился в сентябре от 36 млн акций Apple

    16 ноября, 2020

    Microsoft объявила сроки завершения обслуживания устройств экосистемы Surface

    Обнаружены «следы» 8-ядерного процессора, похожего на новый Intel Core Tiger Lake-H

    Apple запустила обучающий видеоблог 'Everyday Experiments' для iPhone 12

    Процессорный кулер Jonsbo CR-2100 прокачивает до 1,78 куб.м/мин

    Брюс Ли призвал бойкотировать чехлы для смартфонов с металлическими вставками

    OPPO может показать на INNO Day 2020 концептуальный телефона будущего

    Microsoft прекращает активное развитие Windows 10 до конца 2020 года

    Поклонников Apple ждет «рождественский сюрприз»

    13 ноября, 2020

    MSI решила проблему отсутствия поддержки QHD у консоли SONY PS5

    Игровой ПК Corsair Vengeance a7200 A-series оснащен новейшим оборудованием

    В анналах TENAA найдены характеристики предполагаемого Honor V40

    Китай подключил в этом году уже 700 000 базовых станций 5G

    BOE выпустил 55-дюймовый дисплей с квантовыми точками на технологии AMQLED

    Консоль Microsoft Xbox Series X отметилась рекордными продажами - оценка причин

    Через пять лет Samsung Electronics может стать основным производителем Apple Silicon

    NVIDIA ведет разработку собственной версии технологии Smart Access Memory (SAM)

    Kioxia выпустила твердотельные накопители нового поколения XG7 и XG7-P с интерфейсом PCIe 4.0

    ССЫЛКИ