В отличие от мобильных устройств, для которых Microsoft пыталась построить собственную экосистему, опираясь на существовавшую ранее экосистему Nokia, бизнес Microsoft на рынке мобильного оборудования в значительной степени благополучно сложился благодаря линейке устройств Surface. Именно эта линейка планшетов и ноутбуков Surface получила солидную пользовательскую базу.
Серия устройств Microsoft Surface разрабатывалась собственными силами Microsoft и впервые была анонсирована в 2012 года Стивом Балмером. Surface существует в четырёх редакциях: планшеты Surface RT, Surface Pro, к которым с 2015 года добавились ноутбуки Surface Book, а с 2016 года - мощные настольные компьютеры Surface Studio.
Несмотря на родственные названия, линейка была построена неоднородно. Модели Surface RT используют процессор на базе архитектуры ARM, в то время как модели типа Surface Pro, Surface Book, Surface Studio работают на процессорах Intel. Все редакции могут работать с приложениями из Windows Store, однако только Surface Pro, Surface Book и Surface Studio позволяют устанавливать традиционные приложения для настольных компьютеров.
Тем не менее, Microsoft постоянно выпускала и до сих пор продолжает выпускать программные обновления для устройств своей линейки.
Сегодня Microsoft опубликовала подробный список выпущенных устройств экосистемы Surface с указанием дат окончания их обслуживания. В список входит полный ряд - от Surface RT 2012 года до Surface Laptop Go, выпущенного в прошлом месяце.
Согласно приведенному списку, большинство устройств будут стабильно получать программные обновления в течение четырех лет со дня их выпуска. Но есть несколько исключений, когда срок обслуживания продлен до пяти лет. Более того, в списке есть даже модель Surface Pro 3, которая будет получать поддержку в течение семи лет.
В данном случае наличие такого списка отражает одно из основных преимуществ выбора устройств от производителя: вендор контролирует его развитие аппаратного и программного обеспечения. В отличие от OEM-производителей на Android, которые не дают полного контроля ни над программным обеспечением, ни над оборудованием для выпущенных ими устройств.
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