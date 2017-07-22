Холдинговая компания Berkshire Hathaway, которой владеет легендарный инвестор Уоррен Баффет, продала в III кв. 2020 года около 36 млн акций Apple, сократив долю акций Apple в своем инвестиционном портфеле примерно на 3,7%. Это следует из данных, поданных компанией регулятору рынка.
Согласно Декларации 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам, холдинговая компания Баффета сократила за сентябрь свой пакет акций Apple приблизительно на 4 млрд долларов.
Помимо продажи акций Apple, в портфеле Berkshire Hathaway произошли и другие изменения. В частности, сообщается о покупке значительных пакетов акций фармацевтических компаний, в число которых вошли AbbVie (21,3 млн акций), Merck (22,4 млн акций) и Pfizer (3,7 млн акций). По сообщению телевизионной компании CNBC, Berkshire Hathaway также приобрела за тот же период около 2,4 млн акций европейской группы компаний T-Mobile, в состав которой входит немецкий телекоммуникационный холдинг Deutsche Telekom.
Помимо этого, холдинговая компания сократила свою долю в акциях крупных банков: JP Morgan на 96%, PNC Financial на 64%.
По состоянию на конец III кв. 2020 года общий размер оставшихся акций Apple (AAPL) в портфеле Berkshire Hathaway оценивается в сумму около 111,7 млрд долларов. В июле 2020 года ее пакет акций Apple оценивался в 91,3 млрд долларов, исходя из рыночной стоимости каждой акции на день оценки. Это позволяет сделать вывод, что речь идет не о снижении внутренней оценки ценности акций Apple, а скорее о выделении денежных средств на покупку акций фармацевтических компаний, с которыми связывают сейчас большие надежды на значительный доход.
Помимо Apple, Berkshire Hathaway владеет также крупными пакетами акций Bank of America, American Express и Coca-Cola. Акции этих четырех компаний составляют около 70% от общей стоимости холдинга.
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