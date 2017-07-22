Группа из пяти человек, сотрудников крупного логистического центра в Испании, была арестована полицией в Мадриде. Им предъявлено обвинение в краже смартфонов iPhone. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 592 тысячи долларов.
Арестам предшествовало проведение внутреннего расследования внутри компании Amazon. Подозрение следователей вызвала разница, которую имели отправляемые в службу доставки посылки, от ожидаемой, согласно внутренним учетным документам компании.
Чтобы разобраться в причинах отклонений, были тайно установлены скрытые видеокамеры. В результате была установлена группа сотрудников Amazon, которые тайно подкладывала в заказы новые смартфоны, прежде всего iPhone 12 и iPhone 12 Pro, и вносили изменения в конечные данные перед отправкой посылок в службу доставки. Смартфоны подкладывались в самый последний момент перед отправкой, что не приводило к быстрому выявлению измененной комплектации посылки на других этапах логической цепочки Amazon. Выявить расхождение удалось только благодаря изучению Больших данных, где выяснилось, что контрольный вес некоторых посылок, передаваемых в службу доставки, отличался от ожидаемого.
Трое из пяти причастных к воровству смартфонов были арестованы при увольнении с работы, четвертого причастного сотрудника удалось задержать на месте работы, а пятый участник воровской группы добровольно пришел в полицию с повинной. Все пятеро были уволены из Amazon и сейчас ожидают суда.
На руках у обвиняемых были обнаружены еще десять смартфонов iPhone, которые они собирались отправить по описанному методу. У них также было обнаружено большое число наклеек с номерами IMEI, которые, как оказалось, были сорваны с коробок, чтобы помешать возможному расследованию и выходу на след мошенников.
Amazon не исключает, что в дальнейшем могут последовать и другие аресты. Расследование продолжается. В настоящее время изучаются пути следования украденных смартфонов, чтобы определить, кто были адресатами краж. По предварительным оценкам, группа сумела похитить смартфонов на сумму около полумиллиона евро.
Сообщается, что это уже не первый случай массовой кражи iPhone. Популярность и премиальный характер самого продукта делают его мишенью для краж. Например, в марте этого года была предпринята попытка вывоза через амстердамский аэропорт Схипхол крупной партии iPhone на сумму около 3 миллионов евро, а в мае на том же терминале была обнаружена партия краденных часов Apple Watch на сумму в 530 000 евро.
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