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Huawei подтвердила продажу бизнеса смартфонов Honor

17 ноября 2020, 13:02




Huawei официально подтвердила достижение соглашения о продаже целиком своего подразделения смартфонов Honor группе китайских компаний. THG.ru уже сообщал об этом ранее, когда информация была доступна только в виде слухов.

Переговоры с потенциальными покупателями были инициированы Huawei пять недель назад и велись сначала относительно только частичной продажи бизнеса Honor. Через месяц китайская компания Huawei достигла соглашения, что на продажу будут вынесены все активы Honor.

Huawei подтвердила продажу бизнеса смартфонов Honor


Сегодня утром Huawei опубликовала официальное заявление, в котором объявила о своей сделке по продаже бизнеса смартфонов Honor недавно созданному консорциуму. В него входят более 30 компаний, включая China Telecom и несколько поддерживаемых государством организаций, таких как Shenzhen Smart City Development Group.

Созданный консорциум получит в будущем полный контроль над бизнесом Honor и его активами. Управляющая компания будет носить название Shenzhen Zhixin New Information Technology. Huawei, как прежний владелец, не сохранит за собой права голоса при решении любых бизнес-вопросов. У нее также не останется акций Honor.

Как считают эксперты, последнее играет наиболее важное значение. Недавние запреты на продажу комплектующих компании Huawei, введенные в США, оказали значительное влияние на китайскую компанию и ее бизнес. Отсутствие ее участия в новой компании означает, что Honor может теперь обойти установленные против Huawei ограничения.

В заявлении Huawei не указывается точная сумма сделки. Однако по имеющимся сведениям, которые попали ранее в Reuters, Huawei и консорциум оценили Honor в размере 15,2 миллиарда долларов.

Отмечается, что совершенная сделка купли-продажи «не повлияет на стабильность работы команды», отмечают участники сделки. Сообщается, что никаких крупных увольнений не планируется. В то же время, скажется ли это на работе 7000 сотрудников, еще не известно.

По оценкам аналитической компании Canalys, на долю Honor приходится сейчас 26% из общего количества смартфонов, проданных Huawei в прошлом квартале - оно составило 51,7 млн штук. Это составляет 13,4 млн единиц. Это позволяет сделать вывод, что после отделения Honor от Huawei в мире появится новый, восьмой по величине бренд смартфонов, который будет опережать Motorola и LG.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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