Huawei официально подтвердила достижение соглашения о продаже целиком своего подразделения смартфонов Honor группе китайских компаний. THG.ru уже сообщал об этом ранее, когда информация была доступна только в виде слухов.
Переговоры с потенциальными покупателями были инициированы Huawei пять недель назад и велись сначала относительно только частичной продажи бизнеса Honor. Через месяц китайская компания Huawei достигла соглашения, что на продажу будут вынесены все активы Honor.
Сегодня утром Huawei опубликовала официальное заявление, в котором объявила о своей сделке по продаже бизнеса смартфонов Honor недавно созданному консорциуму. В него входят более 30 компаний, включая China Telecom и несколько поддерживаемых государством организаций, таких как Shenzhen Smart City Development Group.
Созданный консорциум получит в будущем полный контроль над бизнесом Honor и его активами. Управляющая компания будет носить название Shenzhen Zhixin New Information Technology. Huawei, как прежний владелец, не сохранит за собой права голоса при решении любых бизнес-вопросов. У нее также не останется акций Honor.
Как считают эксперты, последнее играет наиболее важное значение. Недавние запреты на продажу комплектующих компании Huawei, введенные в США, оказали значительное влияние на китайскую компанию и ее бизнес. Отсутствие ее участия в новой компании означает, что Honor может теперь обойти установленные против Huawei ограничения.
В заявлении Huawei не указывается точная сумма сделки. Однако по имеющимся сведениям, которые попали ранее в Reuters, Huawei и консорциум оценили Honor в размере 15,2 миллиарда долларов.
Отмечается, что совершенная сделка купли-продажи «не повлияет на стабильность работы команды», отмечают участники сделки. Сообщается, что никаких крупных увольнений не планируется. В то же время, скажется ли это на работе 7000 сотрудников, еще не известно.
По оценкам аналитической компании Canalys, на долю Honor приходится сейчас 26% из общего количества смартфонов, проданных Huawei в прошлом квартале - оно составило 51,7 млн штук. Это составляет 13,4 млн единиц. Это позволяет сделать вывод, что после отделения Honor от Huawei в мире появится новый, восьмой по величине бренд смартфонов, который будет опережать Motorola и LG.
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