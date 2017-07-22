По слухам от компаний из цепочки поставок комплектующих на фабрику Foxconn, стало известно, что китайская компания, являющаяся давним партнером Apple по сборке смартфонов, проводит тестирование складной модели iPhone. Заказчиком проекта выступает Apple. По слухам, в работе находится опытный инженерный образец. Предположительно, поставки нового устройства могут начаться в сентябре 2022 года.
Эти слухи косвенно подтверждают другую недавно появившуюся информацию, в которой сообщалось о размещении компанией Apple заказа в Samsung на выпуск партии тестовых складных дисплеев для iPhone.
Сообщается, что целью тестирования является отработка механизмов складывания для OLED- и microLED-панелей. По результатам испытаний будет выбран подходящий вариант для будущего смартфона. От этого выбора будет зависеть, каким в итоге станет финальный складной iPhone.
Как сообщает китайское издание United Daily News, Apple обратилась к Foxconn для проведения тестирования не только надежности дисплея при складывании, а также для отработки подшипников, участвующих в этой операции. Кандидатами на роль поставщиков уже стали несколько компаний. Окончательная сборка будущих моделей будет выполняться Foxconn.
До сих пор утверждалось, что складной iPhone может появиться не ранее, чем через несколько лет. Однако, как сообщает United Daily News, сроки запуска первого складного iPhone уже стали более определенными. Теперь в качестве финальной даты называют сентябрь 2022 года.
В сообщении указывается, что для отработки надежности работы механизма планируется проводить тесты на число складываний от 20 000 до 30 000 раз. Foxconn планирует провести программу тестирования с запасом и отработать конструкцию на более 100 000 операций складывания.
Информация об используемом механизме и конструкции складного iPhone отсутствует. По данным из разных источников, сообщается, что в настоящее время окончательный выбор конструкции и механизма складывания еще не сделан.
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