Наши коллеги из LetsGoDigital обнаружили новый патент, который был опубликован 12 ноября 2020 года. Патент принадлежит китайской компании Oppo и описывает принцип работы выдвижного механизма, позволяющего извлекать наружу спрятанную в недрах смартфонакамеру или камерный блок.
Такая схема позволяет сохранять классический вид смартфона и выдвигать камеру, чтобы сделать снимок, а потом убрать ее обратно, восстановив классический вид.
Сообщается, что благодаря такому механизму, можно оснащать смартфон камерным блоком, обеспечивающим получение 15-кратного гибридного зума, имея при этом возможность применения выдвижного блока для съемки селфи.
Интерес к патенту особый - ведь в линейке Oppo уже есть модель смартфона с выдвижной камерой. Это хорошо известная на рынке модель Oppo Reno, где камера всплывает из торца корпуса как акулий плавник. Ее 10-кратный зум стал знаменитым и получил много поклонников.
На этот раз выдвижной модуль располагается на полукруге. Благодаря его повороту, можно выдвигать, а потом задвигать камеру по мере необходимости. Это позволяет не ограничивать дизайн экрана и делать его цельным, без выемок, с обрамлением из узких рамок.
Устройство, показанное в патенте, оснащено тройным блоком стационарных камер. Они развернуты в тыльную сторону смартфона: телеобъектив, широкоугольный и сверхширокоугольный сенсоры. При совместной работе они обеспечивают 15-кратный гибридный зум.
Ожидается, что для изготовления смартфона в этом случае можно использовать стеклянные и металлические элементы, хотя можно также применять и стеклокерамическую основу.
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