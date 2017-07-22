РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Три новых концепта OPPO из будущего на INNO DAY 2020

17 ноября 2020, 17:45




Сегодня на конференции «Прыжок в будущее» OPPO INNO DAY 2020 в Шэньчжэне компания Oppo анонсировала сразу три новых продукта: концепт будущего смартфона с раздвижным экраном; AR-очки OPPO AR Glass 2021 и AR-приложение OPPO CybeReal. Анонсы были сделаны в рамках объявленной концепции роста компании, получившей название «Стратегия развития технологий 3+N+X».

Три новых концепта OPPO из будущего на INNO DAY 2020


Концепт смартфона OPPO X 2021 с раздвижным экраном

Концепт смартфона OPPO X 2021 с раздвижным экраном, показанный Opoo, был призван продемонстрировать направление инженерной мысли, в котором сейчас развивается компания в поисках нового решения для реализации гибридного формата «смартфон+планшет». В отличие от подходов, выбранных Huawei и Samsung, OPPO делает акцент на исследования и разработку гибких дисплеев и структурную укладку дисплейной матрицы. Это позволяет интерактивно настраивать ширину и высоту дисплея с учетом прикладной задачи.

В концепте используются три основные запатентованные технологии OPPO: 1) механизм сворачивания экрана Roll Motor; 2) формирование пластины «2-в-1» и 3) высокопрочное ламинирование экрана Warp Track.

Oppo планирует создать OLED-дисплей, способный обеспечить непрерывную регулировку своих габаритных размеров. Предполагается, что можно ограничиться диагональю от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма.



AR-очки OPPO AR Glass 2021

Впервые модель собственных AR-очков (очки дополненной реальности) OPPO AR Glass была анонсирована год назад на прошлогоднем мероприятии OPPO INNO DAY. В этом году компания представила обновленную, значительно улучшенную версию.

Три новых концепта OPPO из будущего на INNO DAY 2020


Новая модель AR-очков OPPO 2021 стала на 75% легче своего предшественника. В соответствии с новым разъемным дизайном, модель 2020 года может подсоединяться через кабель USB-C и получать дополнительную вычислительную мощность прямо от чипсета Snapdragon 865.

AR-очки OPPO созданы с использованием оптической технологии Birdbath. Она помогает усиливать эффект «погружения». Благодаря ей повышена контрастность на 53% и выровнена однородность по яркости. В умные очки вмонтирован OLED-дисплей с диагональю 0,71 дюйма, что позволяет реализовать различные визуальные эффекты.

Очки оснащены «многомерными» датчиками информации, включая две камеры с объективами «рыбий глаз», один датчик Time-of-Flight (ToF) и один RGB-сенсор. Они поддерживают базовые взаимодействия, включая взаимодействие через смартфон, на основе жестов и пространственную локализацию. Теперь они могут выполнить расчет трехмерной пространственной локализации, позволяя за миллисекунды выстраивать точную локализацию. Пользователь получает реальный и естественный опыт пространственного взаимодействия в мире AR.

Три новых концепта OPPO из будущего на INNO DAY 2020


AR-приложение OPPO CybeReal

AR-приложение CybeReal служит для высокоточной локализации и распознавания сцен. Ее основу составляют технологии пространственных вычислений в реальном времени.

Это приложение помогает воссоздавать мир с точностью до сантиметров, осуществлять высокоточную локализацию в реальном времени, а также обогащать восприятие и понимание пользователем реального мира с использованием данных из облака OPPO Cloud.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

Читайте также:

  • Oppo получила патент на выдвижную камеру и блок с 15-кратным гибридным зумом
  • Минг-Чи Куо: «Главные улучшения в iPhone 13 затронут его сверхширокоугольную камеру»
  • Samsung выпустила ToF-датчик ISOCELL Vizion 33D, который может дебютировать уже в Galaxy S21
  • HMD Global продолжит возрождать бренд Nokia выпуском «классики» Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G
  • LG ведет разработку раздвижного смартфона LG Rollable

    • следующая новость
    Microsoft анонсировала процессор безопасности Microsoft Pluton

    предыдущая новость
    Oppo получила патент на выдвижную камеру с 15-кратным гибридным зумом

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Лучшая оперативная память Главные новости за неделю Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший процессорный кулер Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 ноября, 2020

    OPPO, Xiaomi, Huawei и Apple могут выпустить складные телефоны в 2021 году

    Экран Apple iPhone 12 Pro Max назван лучшим дисплеем для смартфонов: побито 11 рекордов

    Desklab выпустила универсальный «гаджет-монитор-динамик» DLab

    EVGA выпустила новые модели блоков питания серии Bronze

    17 ноября, 2020

    MediaTek покупает производство Intel Enpirion за 85 млн долларов

    Производственные 5-нм и 7-нм мощности TSMC полностью загружены до второй половины 2021 года

    Microsoft анонсировала процессор безопасности Microsoft Pluton

    Три новых концепта OPPO из будущего на INNO DAY 2020

    Oppo получила патент на выдвижную камеру с 15-кратным гибридным зумом

    Складной iPhone появится в сентябре 2022 года

    Huawei подтвердила продажу бренда Honor

    Полиция Испании арестовала пятерых человек за кражу iPhone со склада Amazon на сумму полмиллиона долларов

    Уоррен Баффет избавился в сентябре от 36 млн акций Apple

    16 ноября, 2020

    Microsoft объявила сроки завершения обслуживания устройств экосистемы Surface

    Обнаружены «следы» 8-ядерного процессора, похожего на новый Intel Core Tiger Lake-H

    Apple запустила обучающий видеоблог 'Everyday Experiments' для iPhone 12

    Процессорный кулер Jonsbo CR-2100 прокачивает до 1,78 куб.м/мин

    Брюс Ли призвал бойкотировать чехлы для смартфонов с металлическими вставками

    OPPO может показать на INNO Day 2020 концептуальный телефона будущего

    Microsoft прекращает активное развитие Windows 10 до конца 2020 года

    ССЫЛКИ