Сегодня на конференции «Прыжок в будущее» OPPO INNO DAY 2020 в Шэньчжэне компания Oppo анонсировала сразу три новых продукта: концепт будущего смартфона с раздвижным экраном; AR-очки OPPO AR Glass 2021 и AR-приложение OPPO CybeReal. Анонсы были сделаны в рамках объявленной концепции роста компании, получившей название «Стратегия развития технологий 3+N+X».
Концепт смартфона OPPO X 2021 с раздвижным экраном
Концепт смартфона OPPO X 2021 с раздвижным экраном, показанный Opoo, был призван продемонстрировать направление инженерной мысли, в котором сейчас развивается компания в поисках нового решения для реализации гибридного формата «смартфон+планшет». В отличие от подходов, выбранных Huawei и Samsung, OPPO делает акцент на исследования и разработку гибких дисплеев и структурную укладку дисплейной матрицы. Это позволяет интерактивно настраивать ширину и высоту дисплея с учетом прикладной задачи.
В концепте используются три основные запатентованные технологии OPPO: 1) механизм сворачивания экрана Roll Motor; 2) формирование пластины «2-в-1» и 3) высокопрочное ламинирование экрана Warp Track.
Oppo планирует создать OLED-дисплей, способный обеспечить непрерывную регулировку своих габаритных размеров. Предполагается, что можно ограничиться диагональю от 6,7 дюйма до 7,4 дюйма.
AR-очки OPPO AR Glass 2021
Впервые модель собственных AR-очков (очки дополненной реальности) OPPO AR Glass была анонсирована год назад на прошлогоднем мероприятии OPPO INNO DAY. В этом году компания представила обновленную, значительно улучшенную версию.
Новая модель AR-очков OPPO 2021 стала на 75% легче своего предшественника. В соответствии с новым разъемным дизайном, модель 2020 года может подсоединяться через кабель USB-C и получать дополнительную вычислительную мощность прямо от чипсета Snapdragon 865.
AR-очки OPPO созданы с использованием оптической технологии Birdbath. Она помогает усиливать эффект «погружения». Благодаря ей повышена контрастность на 53% и выровнена однородность по яркости. В умные очки вмонтирован OLED-дисплей с диагональю 0,71 дюйма, что позволяет реализовать различные визуальные эффекты.
Очки оснащены «многомерными» датчиками информации, включая две камеры с объективами «рыбий глаз», один датчик Time-of-Flight (ToF) и один RGB-сенсор. Они поддерживают базовые взаимодействия, включая взаимодействие через смартфон, на основе жестов и пространственную локализацию. Теперь они могут выполнить расчет трехмерной пространственной локализации, позволяя за миллисекунды выстраивать точную локализацию. Пользователь получает реальный и естественный опыт пространственного взаимодействия в мире AR.
AR-приложение OPPO CybeReal
AR-приложение CybeReal служит для высокоточной локализации и распознавания сцен. Ее основу составляют технологии пространственных вычислений в реальном времени.
Это приложение помогает воссоздавать мир с точностью до сантиметров, осуществлять высокоточную локализацию в реальном времени, а также обогащать восприятие и понимание пользователем реального мира с использованием данных из облака OPPO Cloud.
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