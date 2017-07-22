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Microsoft анонсировала процессор безопасности Microsoft Pluton

17 ноября 2020, 18:19




Microsoft анонсировала выпуск микросхемы безопасности Microsoft Pluton для защиты будущих Windows-систем. Она сочетает новые функции системы безопасности Windows и аппаратные инноваций от партнеров-производителей микросхем, что позволит защищаться от сложных атак на ПК с Windows, облако Azure и интеллектуальные периферийные устройства Azure.

Microsoft анонсировала процессор безопасности Microsoft Pluton


Microsoft Pluton - это аппаратная технология защиты, от микросхемы до облака, которая впервые была реализована в Xbox и Azure Sphere. Новый процессор был разработан в сотрудничестве с партнерами - AMD, Intel и Qualcomm Technologies. Новая технология позволяет осуществить инновационные методы защиты средств идентификации, операционной системы и аппаратного обеспечения, реализованные на базе компьютера с защищенным ядром.

Отмечается, что новый процессор отличается революционной структурой безопасности. Она будет усложнять злоумышленникам возможность скрыть свои действия под операционной системой, улучшит возможности отражать физические атаки и предотвратит кражу учетных данных и ключей шифрования. Новый процессор также поможет восстанавливать систему после программных ошибок.

Microsoft анонсировала процессор безопасности Microsoft Pluton


Дизайн Pluton реализует функцию защиты канала связи между процессором и доверенным платформенным модулем (Trusted Platform Module, TPM), где осуществляется безопасное хранение ключей и параметров оценки, подтверждающих целостность системы. Компьютеры с Windows, использующие архитектуру Pluton, сначала будут эмулировать TPM, который будет работать с существующими спецификациями TPM и API-интерфейсами.

Устройства Windows с Pluton будут использовать процессор безопасности Pluton для защиты учетных данных, идентификаторов пользователей, ключей шифрования и личных данных. Ничто из этой информации не может быть удалено из Pluton, даже если злоумышленник установит вредоносное ПО или получит полный физический контроль над компьютером.



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