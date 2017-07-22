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Производственные 5-нм и 7-нм мощности TSMC полностью загружены до второй половины 2021 года

17 ноября 2020, 19:07




Производственные мощности TSMC, ориентированные на выпуск по технологическим нормам 7 и 5 нм, полностью заняты на год вперед. Как стало известно, новые заказы сейчас принимаются только на вторую половину следующего 2021 года.

Еще год назад значительная часть производственных мощностей TSMC была ориентирована на выпуск процессоров и полупроводниковой продукции для компании Huawei. Сейчас, когда Huawei вытеснили из числа заказчиков, многие рассчитывали, что загрузка TSMC станет менее напряженной, что в ее графике заказов появятся свободные позиции.

TSMC


Этого не произошло. Производственные мощности TSMC, относящиеся к выпуску изделий по 7 и 5 нм нормам, пользуются сейчас повышенным спросом. Среди главных заказчиков сейчас называют Apple, Qualcomm, Nvidia и MediaTek. Согласно последней информации, эти компании увеличили размеры своих партий для заказа, загрузив тем самым высвободившиеся производственные мощности TSMC.

По имеющимся данным, принимая во внимание высокий спрос на 5-нм техпроцесс, TSMC продолжает наращивать свои возможности. За последнее время они выросли с 80 000 до 100 000 единиц выпускаемой продукции в месяц. Кроме того, растет объем производства микросхем по 7-нм техпроцессу. Это происходит из-за того, что 7-нм и другие производственные процессы продолжают пользоваться высоким спросом для выпуска новых продуктов для серверов и игровых консолей, а также для новых платформенных приложений.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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