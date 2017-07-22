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MediaTek покупает производство Intel Enpirion за 85 млн долларов

17 ноября 2020, 20:30




Компания MediaTek объявила о покупке подразделения Intel Enpirion, занимающегося выпуском микросхем управления питанием. Приобретение охватывает все связанные активы. Его планируется осуществить через дочернюю компанию Richtek. По имеющейся информации, стоимость сделки составит около 85 млн долларов. Сделку планируется завершить в IV кв. этого года.

MediaTek покупает производство Intel Enpirion за 85 млн долларов


После слияния MediaTek сможет расширить свою продуктовую линейку и производить высокочастотные и высокоэффективные решения для электропитания различных полупроводниковых изделий - FPGA, SoC, CPU и ASIC. Эти решения можно будет применять для системных приложений корпоративного уровня. По оценкам MediaTek, новая сделка поможет повысить ее конкурентоспособность как компании.

Микросхемы управления питанием обычно применяются в устройствах, которые используют аккумуляторы. Они отвечают за преобразование, распределение мощности и обнаружение. Эти микросхемы также используются для управления электропитанием в системах электронного оборудования. В основном они служат для преобразования напряжения и тока источника.

MediaTek покупает производство Intel Enpirion за 85 млн долларов


Отмечается, что в последнее время рынок микросхем управления питанием постоянно меняется, и там ожидается существенный рост. Например, недавно сообщалось, что Apple столкнулась с нехваткой микросхем управления питанием на загрузке своей производственной линии, где налажен выпуск iPhone. Для Apple это был серьезный вызов, потому что из-за этой нехватки могли возникнуть большие проблемы по удовлетворению спроса на предстоящий праздничный сезон в конце года.

Инсайдеры отрасли также отмечают, что с развитием 5G количество необходимых микросхем управления питанием также резко возрастает. Так, если смартфон 4G требует установки от 1 до 2 чипов управления питанием, то смартфон 5G требует уже 10 таких чипов. Поэтому микросхемы управления питанием важны для iPhone 12, поддерживающего технологию связи 5G.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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