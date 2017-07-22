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EVGA выпустила новые модели блоков питания серии Bronze

18 ноября 2020, 09:51




Американская компания EVGA, давно известная широким рядом продуктов - от видеокарт до материнских плат и высококачественного компьютерного оборудования, объявила о выпуске новой линейки блоков питания EVGA BP серии Bronze. Все новые модели отвечают стандарту форм-фактора ATX и подходят для большинства корпусов mATX, EATX, HPTX и XL-ATX.

EVGA выпустила новые модели блоков питания BP серии Bronze


За блоками питания EVGA давно закрепился важный характерный признак: они отличаются мощностью и точностью выдаваемых характеристик. Новые модели EVGA BP соответствуют уровню сертификата 80 Plus Bronze. Сертификация 80 Plus Bronze гарантирует, что блок питания не тратит энергию впустую - при типичной нагрузке КПД этого источника питания составляет от 85% или выше.

У новой линейке есть и своя отличительная премиальная черта: общая длина блоков уменьшена до 120 мм - это самый короткий блок питания EVGA ATX на сегодняшний день! При этом соблюдены требования высокой прочности конструкции. Это достигается за счет применения жесткой конструкции кабелей, которые крепятся к источнику питания - благодаря этому упрощена установка и снятие блоков.

EVGA выпустила новые модели блоков питания BP серии Bronze


Источники питания BP оснащены 115-мм вентилятором с гидравлическим подшипником, что традиционно гарантирует пониженный уровень шума. Имеется также полный набор средств защиты и 3-летняя ограниченная гарантия EVGA. Предусмотрен полный набор средств защиты (OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP) для обеспечения безопасности.



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