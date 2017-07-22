Компания Desklab выпустила универсальный «гаджет-монитор-динамик» DLab. Разработчик называет свой новый продукт «универсальным ассистентом», которое предоставляет много разнообразных прикладных применений - от использования его в качестве второго экрана для смартфона до применения как мобильного зарядного устройства, акустической системы, переходника и многого другого в походных условиях.
Главная фича нового гаджета состоит в том, что он оснащен многочисленными портами различного типа, что освобождает от необходимости поиска вариантов для подключения.
Конечно, главным в DLab является его сенсорный экран с разрешением 4K. Он подходит для самых разных прикладных задач - дизайн, прослушивание музыки, пульт управления, средство для удаленного общения и многое другое.
Светодиодная подсветка монитора отличается высокий контрастностью и точностью в передаче цветовых оттенков. При разработке монитора было принято решение вдвое поднять яркость по сравнению с обычными мониторами, что создает оптимальные условия для практического применения, особенно при ярком солнце, когда другие мониторы обычно становятся нефункциональными.
Благодаря поддержке технологии зеркалирования, устройство можно применять как второй экран с расширенными габаритными размерами, создавая эффект «Рабочего стола», например, при работе со смартфона. Это делает DLab центром «цифрового участия», когда со смартфона необходимо выполнять операции, требующие наличия большого экрана. Скорость отклика составляет 10 мс, что отвечает требованиям отсутствия задержек и непрерывности просмотра.
Как считает разработчик, DLab идеально подходит для работы с Netflix, набора текста, редактирования фотографий, внесения мелкий исправлений с помощью стилуса. Наличие двух динамиков позволяет применять DLab как акустическую систему.
Для подключения других устройств доступны два порта HDMI и USB, порт AUX 3,5 мм и порт MicroSD. DLab можно использовать для подзарядки других устройств. Модель оптимизирована для игр и совместима с PS4, PS5, Xbox 1, Xbox X, Switch и др.
Цена устройства 320 долларов (24 400 руб.).
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