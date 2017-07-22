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Экран Apple iPhone 12 Pro Max назван лучшим дисплеем для смартфонов: побито 11 рекордов

18 ноября 2020, 13:18




Исследовательская компания DisplayMate провела тщательный анализ и лабораторные испытания дисплея нового флагманского смартфона Apple iPhone 12 Pro Max и отметила его как лучший в своем классе. Более того, она назвала его лучшим среди всех дисплеев, с которыми приходилось раньше проводить тестирование в лаборатории.

Новый телефон Apple занял высшее место в рейтинге DisplayMate «Лучший дисплей для смартфонов». Аналогичного достижения удостаивались раньше и другие модели, среди них: iPhone 11 Pro Max и iPhone XS Max. В настоящее время смартфон iPhone 12 Pro Max получил самую высокую оценку DisplayMate - A+.

DisplayMate присудил 11 рекордов дисплею Apple iPhone 12 Pro Max


Отмечается, что при тестировании дисплея новой модели удалось побить 11 рекордов. Для сравнения, предыдущая модель iPhone 11 Pro, выпущенная в прошлом году, сумела обойти конкурентов по девяти позициям, показав рекордные уровни в характеристиках своего экрана.

Издание приводит полный список достижений Apple iPhone 12 Pro Max:

  • Самый высокий уровень: Абсолютная точность в воспроизведении цвета (0,9 JNCD) - визуально невозможно отличить от идеальной цветопередачи.
  • Самый высокий уровень: Высокая точность воспроизведения контрастности изображения и точность воспроизведения шкалы интенсивности цветовой гаммы (гамма 2,19) - визуально неотличимо от идеального уровня.
  • Самый низкий уровень: Высокая точность передачи изменений оттенков цвета и шкалы интенсивности (0,2 JNCD) - визуально неотличимо от идеального.
  • Самый низкий уровень: Высокая точность передачи изменений контрастности изображения и интенсивности изображения (0,00 гамма) - визуально неотличимо от идеального.
  • Самый низкий уровень: Высокая точность передачи изменений максимальной яркости в зависимости от контента (1%) - визуально неотличимо от идеального.
  • Самый высокий уровень: Полноэкранная яркость для OLED-дисплея смартфона (825 нит для 100% APL).
  • Самый высокий уровень: Полноэкранная передача уровней контрастности при естественном освещении (172 при 100% APL).
  • Самый высокий уровень: Диапазон воспроизведения уровней контрастности (бесконечный).
  • Самый низкий уровень: Уровень «бликования» экрана (4,8%).
  • Самый низкий уровень: Высокая точность передачи яркости в зависимости от угла обзора (27% при 30°).
  • Самый высокий уровень: Видимое разрешение экрана 2,8K (2778х1284) - Разрешение 4K не выглядит визуально как резко выделяющееся на смартфоне.

Однако, отмечают эксперты, есть одна характеристика, по которой дисплеи iPhone 12 Pro Max отстают от конкурентов. Это частота обновления экрана. В то время как другие компании уже стали переходить на частоту обновления 90 Гц, 120 Гц и даже 144 Гц, флагманский смартфон Apple все еще имеет стандартную частоту обновления 60 Гц.

По этому поводу эксперты DisplayMate дали свое заключение. Они отметили, что такое разрешение подходит для большинства существующих приложений. Оно считается ими оптимальным с точки зрения наличия очень быстрого отклика и очень быстрых процессоров CPU и GPU на iPhone 12 Pro Max.

Следует напомнить, что iPhone 12 Pro Max оснащен 6,7-дюймовым экраном Super Retina XDR с разрешением 2778х1284 пикселей, максимальной яркостью 1200 нит, плотностью пикселей 458ppi и контрастностью 2 000 000:1.



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