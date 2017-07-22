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OPPO, Xiaomi, Huawei и Apple могут выпустить складные телефоны в 2021 году

18 ноября 2020, 15:27




Ice Universe, известный поставщик слухов, многие из которых оказываются в дальнейшем близкими к достоверности, заявил, что китайские компании OPPO и Xiaomi собираются выпустить свои первые складные смартфоны уже в следующем 2021 году. Они присоединятся к Samsung, которая уже давно старается освоить эту нишу.

Ожидается, что в список вендоров-инноваторов может также войти китайский технологический гигант Huawei, который собирается выпустить новую модель складного телефона. В отличие от OPPO и Xiaomi, это будет уже третья попытка компании заявить о себе на рынке складных устройств.

Ice Universe заявил, что складные телефоны станут трендом в 2021 году


Причины, сдерживающие развитие этого форм-фактора, пока до конца не осознаны участниками рынка. Считается, что росту их популярности мешает крайне высокая цена складных гаджетов. Сейчас они попадают в премиальный сегмент, где маржинальность никогда не достигалась за счет роста объемов выпуска.

Считается, что проблему высокой цены можно решить за счет выбора формата «премиальный для всех». Это та ниша, где OPPO и Xiaomi чувствуют себя особенно уверенно. Их дебют в сегменте складных телефонов объясняется наличием этого опыта.

И OPPO, и Xiaomi уже подали патентные заявки на собственный тип конструкции складного телефона, сделав это в прошлом году. Поэтому нет ничего удивительного, что они готовы потеснить Samsung в этой нише в самом скором будущем. Ожидается, что если им удастся предложить массовому рынку оборудование премиум-класса по разумной цене, то интерес к будущим складным смартфонам будет расти. Это придаст мощный импульс для дальнейшего расширения этой ниши и росту объемов продаж.

Ожидается, что помимо OPPO и Xiaomi, к этому лагерю может скоро примкнуть и компания Apple. Она тоже может выпустить свой первый складной смартфон в следующем году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE. После выхода флагманской серии Samsung Galaxy S20 корейская Samsung провела опрос среди поклонников бренда, спросив у них, каким должен быть идеальный смартфон. В результате, на свет появился Galaxy S20 FE с плоским, но чрезвычайно быстрым экраном, производительным процессором флагманского уровня и тройной камерой с 30-кратным «космическим» зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S20 FE: в поисках идеала".

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