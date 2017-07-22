Apple объявила о запуске в App Store новой программы поддержки малого бизнеса. В рамках новой акции будет снижена комиссия для разработчиков App Store, если размер их годового дохода (в App Store) составил менее 1 млн долларов. Программа начнет действовать с 1 января 2021 года. Для ее участников будет действовать ставка комиссии в размере 15%. По сравнению со стандартной ставкой, равной 30%, скидка составляет 50%.
Сообщается, что пониженная ставка будет выгодна большинству разработчиков в App Store, она будет распространяться, в первую очередь, на небольшие студии и независимых разработчиков.
На участие в программе со сниженной 15% комиссией могут претендовать разработчики, заработавшие менее 1 млн долларов в 2020 году. Новые разработчики, которые присоединятся к App Store и начнут публиковать там свои приложения в 2021 году, также получат право на участие в этой программе.
Речь идет о реальном заработке в 1 млн долларов, а не о доходе до вычета налогов. В процессе получения заработка Apple будет начислять 30% комиссию, но если по итогам года суммарная полученная выручка составит менее 1 млн долларов, то будет осуществлен пересчет на 15% ставку.
Разработчики, зарабатывающие больше предела отсечения, будут продолжать платить стандартную 30% комиссию.
По заявлению Apple, сниженная плата за участие в App Store вводится для поддержки малого бизнеса и ускорения инноваций в нестабильные времена.
В настоящее время через App Store доступно 1,8 млн приложений по всему миру. Общее число разработчиков превышает 28 млн человек из 227 регионов мира.
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